சென்னை பல்கலை ஹாக்கி டி.ஜி., வைஷ்ணவ ‘சாம்பியன்’

ADDED : நவ 15, 2026 03:26 PM
சென்னை: சென்னை பல்கலையின் மண்டலங்களுக்கு இடையிலான ஆடவர் ஹாக்கி போட்டியில், அரும்பாக்கம், டி.ஜி., வைஷ்ணவ கல்லுாரி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
சென்னை பல்கலையின் மண்டலங்களுக்கு இடையிலான ஆடவர் ஹாக்கி போட்டி, எழும்பூர், ராதாகிருஷ்ணன் அரங்கில் நேற்று (நவ.,14) நிறைவடைந்தது.
போட்டியில், இரு மண்டங்களைச் சேர்ந்த அணிகள் பங்கேற்றன. விறுவிறுப்பாக நடந்த முதல் அரையிறுதி போட்டியில், டி.ஜி., வைஷ்ணவ அணி அதிரடியாக விளையாடி, 6 – 1 என்ற கோல் கணக்கில், நாசரேத் கல்லுாரி அணியை வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
மற்றொரு அரையிறுதியில், லயோலா கல்லுாரி அணி 1 – 0 என்ற கோல் கணக்கில், எஸ்.ஆர்.எம்., கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி அணியை தோற்கடித்து இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
இறுதி போட்டியில், 2 – 1 என்ற கோல் கணக்கில், லயோலா அணியை வீழ்த்திய டி.ஜி., வைஷ்ணவ கல்லுாரி அணி, சாம்பியன் கோப்பையை தட்டிச் சென்றது.