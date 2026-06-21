ஒன்றரை ஆண்டாக கூடாத 'செனட்' சென்னை பல்கலை பணிகள் முடக்கம்
ஒன்றரை ஆண்டாக கூடாத 'செனட்' சென்னை பல்கலை பணிகள் முடக்கம்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:36 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:34 PM
சென்னை:சென்னை பல்கலையில் ஜூலை 30 ல் நடைபெற இருந்த, 'செனட்' கூட்டம் மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டதால், நிர்வாக பணிகள் முடங்குவதாக, பேராசிரியர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை பல்கலையில் ஆண்டுதோறும் மார்ச், அக்டோபரில், 'செனட்' கூட்டம் நடத்தப்படுவது வழக்கம். கடந்தாண்டு மார்ச் 29க்குப்பின் கூட்டம் நடைபெறவில்லை. அக்., 25ல் நடக்க இருந்த கூட்டமும் நிர்வாக காரணங்களால் ரத்து செய்யப்பட்டது.
தற்போது, ஒன்றரை ஆண்டுக்குப்பின், கூட்டம் ஜூலை 30 ல்நடைபெற இருந்த நிலையில், அந்த கூட்டமும் ஒத்திவைக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதனால் பேராசிரியர்கள், பணியாளர்களின் சம்பளம் மற்றும் அத்தியாவசிய செலவுகளுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட் ஒப்புதல், சுற்றறிக்கை வாயிலாக வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், 'கல்வி உட்கட்டமைப்பு, இணையதள சர்வர் மேம்பாட்டுக்கான நிதி ஒப்புதல் தாமதமாகி பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளன. விரைவில், செனட் கூட்டத்தை நடத்தி, நிர்வாக நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும்' என, பேராசிரியர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
***