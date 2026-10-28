/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/சென்னை – விசாகாப்பட்டினம் விமான சேவைகள் ரத்து
ADDED : அக் 27, 2026 06:57 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள அர்னாப் புயல், இன்று ஆந்திர கடலோரப் பகுதியில் கரையைக் கடக்கும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து சென்னையில் இருந்து விசாகாப்பட்டினம் மற்றும் விஜயவாடா இடையேயான நேற்றைய விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
சென்னையில் இருந்து இன்று (அக்.,27) மாலை 4:00 மணிக்கு விசாகப்பட்டினம் புறப்படும் விமானம், இரவு 7:05 மணிக்கு, விஜயவாடா புறப்படும் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
இதே போல் விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து நேற்றிரவு 8:00 மணிக்கு, சென்னை வரும் விமானம், விஜயவாடாவில் இருந்து இரவு 10:05 மணிக்கு, சென்னை வரும் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
★★★