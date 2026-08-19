சென்னையின் தீக் ஷிதா, ஹரினி மாநில பேட்மின்டனில் அசத்தல்
சென்னையின் தீக் ஷிதா, ஹரினி மாநில பேட்மின்டனில் அசத்தல்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
சென்னை: கோவையில் நடந்து வரும் மாநில பேட்மின்டன் போட்டியில், சென்னையைச் சேர்ந்த தீக்ஷிதா, 18, ஹரினி, 17, ஆகியோர், காலிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியு உள்ளனர்.
தமிழ்நாடு பேட்மின்டன் சங்கம் சார்பில் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மாநில பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, கோவையில் உள்ள நேஷனல் பேட்மின்டன் மைதானத்தில் நடந்து வருகிறது.
இதன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், சென்னை மாவட்டம் சார்பில் விளையாடும் தீக் ஷிதா, ஹரினி, ஆகியோர், சிறப்பாக விளையாடி, காலிறுதிக்கு முன்னேறி உள்ளனர்.
காலிறுதிக்கான தகுதி போட்டியில் சென்னையின் தீக் ஷிதா, கோவையின் காயத்ரி, 17, உடன் மோதினார். இரு வீராங்கனையரும் வெற்றியை விட்டுக்கொடுக்காமல் போட்டியில் அதிரடி காட்டினர். இறுதியில் தீக் ஷிதா 19 – 17 என்ற செட் கணக்கில், முதல் செட்டை கைப்பற்றினார்.
இரண்டாவது செட்டில் காயத்ரி 15 – 13 என்ற கணக்கில் வென்றார். வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் இறுதி செட்டில் தீக் ஷிதா 15 – 11 என்ற போட்டியை கைப்பற்றி, காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு தகுதி போட்டியில், சென்னையின் ஹரினி, 15 – 6, 15 – 10 என்ற நேர் செட் கணக்கில் கோவையின் விவேகாவை, 17, வீழ்த்தி, காலிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி உள்ளார்.