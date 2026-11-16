உலக டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி: சென்னை வீரர் இரட்டை பதக்கம்
உலக டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி: சென்னை வீரர் இரட்டை பதக்கம்
UPDATED : நவ 15, 2026 07:39 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:00 PM
சென்னை: சர்வதேச டபிள்யூ.டி.டி., டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில், சென்னையைச் சேர்ந்த 17 வயது வீரர் நிகில் மேனன், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளார்.
தென் ஆப்ரிக்க நாடான போட்ஸ்வானாவில் நடந்த சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில், இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர் - வீராங்கனையர் பங்கேற்றனர். இதில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற சென்னை வீரர் நிகில் மேனன், 17, சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பதக்கங்களை குவித்தார்.
இவர், 17 வயதுக்கு உட்பட்டோர் ஒற்றையர் பிரிவில், இறுதி போட்டி வரை முன்னேறி வெள்ளி பதக்கத்தை கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து, 19 வயதுக்கு உட்பட்டோர் பிரிவில் நடந்த இறுதிப்போட்டியில், சக இந்திய வீரர் ரித்விக் குப்தாவை, 3 - 2 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, தங்கப் பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார்.
ஏற்கனவே, சமீபத்தில் ஹங்கேரியில் நடந்த சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியிலும் வெண்கல பதக்கம் வென்றுள்ள நிகில், தற்போது தங்கம், வெள்ளி என, இரட்டை பதக்கங்களுடன், தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்.