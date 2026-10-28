சர்வதேச ‘யு–19’ டேபிள் டென்னிஸ் பைனலில் சென்னை வீரர் தோல்வி
சர்வதேச ‘யு–19’ டேபிள் டென்னிஸ் பைனலில் சென்னை வீரர் தோல்வி
UPDATED : அக் 27, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:24 PM
சென்னை: சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டியில், சென்னை வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார்.
உலக டேபிள் டென்னிஸ் சங்கம் சார்பில் ‘டபிள்யூ.டி.டி. யூத் கன்டெண்டர் சென்னை 2026’ எனப்படும் சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி, சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலையில் நடந்தது.
இதில், 11 வயது முதல் 19 வயது வரை என, ஐந்து வயது பிரிவுகளில் உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த முன்னணி நட்சத்திரங்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.
இதன், 19 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், சென்னையின் அபினந்த் போட்டியிட்டார். தன் சிறப்பான ஆட்டத்தால் அரையிறுதி போட்டியில் வெற்றிபெற்றவர், இறுதிப்போட்டியில் அசாமின் பிரியனுஜை எதிர்த்துப் போட்டியிட்டார்.
முதல் செட்டை 11 – 7 எனக் கைப்பற்றிய அபினந்த், இரண்டாவது செட்டில் வெற்றிக்காகப் போராடினார். இரு வீரர்களும் கேம் புள்ளிகளுக்காகப் போராட, இரண்டாவது செட்டை 13 – 11 எனப் பிரியனுஜ் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்திய பிரியனுஜ் அடுத்தடுத்து 11 – 8, 11 – 6 என போட்டியைத் தன்வசப்படுத்தி, 3 – 1 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, தங்கப்பதக்கம் வென்றார்.
இரண்டாவது இடத்தை பிடித்த அபினந்த், வெள்ளி பதக்கம் வென்றார். ஏற்கனவே இவர், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில், வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.