தென்னிந்திய வலுதுாக்கும் போட்டி: சென்னை வீராங்கனைக்கு தங்கம்'
தென்னிந்திய வலுதுாக்கும் போட்டி: சென்னை வீராங்கனைக்கு தங்கம்'
UPDATED : நவ 04, 2026 04:35 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:33 PM
சென்னை: தென்னிந்திய வலுதுாக்கும் போட்டியில், சென்னை வீராங்கனை தீப்திராஜ் தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
கேரள மாநில வலுதுாக்கும் சங்கம் சார்பில், தென்னிந்திய அளவிலான வலுதுாக்கும் போட்டி, கேரளாவின் கண்ணுாரில் நடந்தது. கடந்த 1ம் தேதி நிறைவடைந்த இப்போட்டியில், தமிழகம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான வீரர் - வீராங்கனையர் பங்கேற்று, தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தினர்.
இதில், தமிழகத்தின் சார்பில் 63 கிலோ எடைப்பிரிவில், சென்னை வீராங்கனை தீப்திராஜ், 26, களமிறங்கினார். 'ஸ்குவாட்' பிரிவில் 145 கிலோவும், 'பெஞ்ச் பிரஸ்சில்' 85 கிலோவும், 'டெட் லிப்ட்டில்' 177.5 கிலோவும் என, மூன்று பிரிவுகளிலும் சேர்த்து மொத்தம் 427.5 கிலோ எடையைத் துாக்கி அசத்தினார்.
இவர், அயனாவரத்தில் உள்ள நவீன் உடற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சி பெற்று வருகிறார்.