/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/சத்ரபதி சிவாஜியின் தென்னக பயணம்
UPDATED : அக் 20, 2026 05:35 PM
ADDED : அக் 20, 2026 05:32 PM
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ஆர்.எஸ்.என்., நினைவு நுாலகம் மற்றும் இந்தியவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில், ‘சத்ரபதி சிவாஜியின் தென்னக பயணம் அரசியல் மற்றும் ஆன்மிக மரபை வரைபடமாக்குதல்’ எனும் தலைப்பில் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி, கடந்த சனிக்கிழமை சென்னையில் நடந்தது.
இதில் வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர் சுதாகர் நாராயணனுக்கு, தமிழக விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் தலைவர் ஆர்ஆர்.கோபால்ஜி நினைவு பரிசு வழங்கினார். உடன், இடமிருந்து வலம்: மாநில பொதுச் செயலர் சோமசுந்தரம், இயக்குநர் ராமகிருஷ்ணராவ். இடம்: வேதாந்தம் பவன், தி.நகர்.