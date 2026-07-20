சேத்துப்பட்டு இயற்கை எரிவாயு மைய செயல்பாடுகள் குறித்து முதல்வர் ஆய்வு
சேத்துப்பட்டு இயற்கை எரிவாயு மைய செயல்பாடுகள் குறித்து முதல்வர் ஆய்வு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:40 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM
சென்னை:சேத்துப்பட்டு இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி மையத்திற்கு நேற்று சென்ற முதல்வர் விஜய், மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார்.
சென்னை சேத்துப்பட்டில், சென்னை மாநகராட்சியின் இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி மையம் உள்ளது. இங்கு, மாநகரில் சேகரிக்கப்படும் மட்கும் கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்தி, தனியார் நிறுவனம் வாயிலாக இயற்கை எரிவாயு தயாரிக்கப்படுகிறது.
இந்த இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி மையத்தை, முதல்வர் விஜய் மாலை ஆய்வு செய்தார்.
மட்கும் குப்பை சேகரிக்கும் பகுதி, அவற்றை இயந்திரத்தில் கொட்டும் இடம், மட்க வைத்து இயற்கை வாயு தயாரிக்க பயன்படுத்தும் டேங்கர்கள் உள்ளிட்டவற்றை முதல்வர் பார்வையிட்டார். இந்த மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து முதல்வர் கேட்டறிந்தார்.
நகராட்சி நிர்வாகத்துறை செயலர் ககன்தீப்சிங் பேடி, மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் ஆகியோர் முதல்வருக்கு விளக்கம் அளித்தனர்.
குப்பை கழிவுகளில் இருந்து இயற்கை எரிவாயு தயாரிக்கப்படுவதால், திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மேம்படுவது குறித்து, வீடியோ காட்சிகள் வாயிலாக, முதல்வருக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
முதல்வர் விஜய் வருகை குறித்து தகவல் அறிந்த த.வெ.க., நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள், கெங்கு ரெட்டி சுரங்கப்பாலம் அருகே திரண்டு நின்றனர்.
இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி மையத்திற்கு எதிரே திறந்தவெளி குப்பை கொட்டும் மையம் உள்ளது. இந்த இடத்தை மதுகுடிப்போர், அவசர உபாதைகளை கழிப்போர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
முதல்வர் திடீர் வருகையை ஒட்டி, அந்த இடத்தில் திரைகட்டி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மறைத்தனர். அந்த இடத்தை கடக்கும்போதும், இயற்கை எரிவாயு மையத்திலும் துர்நாற்றம் வீசும் என்பதால், முதல்வர் விஜய்க்கு முககசவம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், முககவசம் அணியாமல், இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி மையத்தை முதல்வர் பார்வையிட்டு சென்றார்.
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