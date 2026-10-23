முதல்வர் கோப்பை மாநில பேட்மின்டன் செங்கல்பட்டு கல்லுாரி மாணவியர் அபாரம்
முதல்வர் கோப்பை மாநில பேட்மின்டன் செங்கல்பட்டு கல்லுாரி மாணவியர் அபாரம்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:24 PM
சென்னை: முதல்வர் கோப்பை மாநில பேட்மின்டன் போட்டியில், செங்கப்பட்டு கல்லுாரி மாணவியர் அணி தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியது.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகள் தமிழகம் முழுதும் நடந்தது.
மாவட்ட மற்றும் மண்டல போட்டிகள் நிறைவுபெற்ற நிலையில், மாநில அளவிலான போட்டிகள், சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் நடந்து வருகிறது.
இதில், கல்லுாரி மாணவியருக்கான இரட்டையர் பிரிவு போட்டியில், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் பிரவன்திகா, 20 – ரிசிகா, 19, ஜோடி அரையிறுதியில் திருவள்ளூர் அணியை 2 – 0 என்ற நேர் செட்டில் வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதிபெற்றது.
மற்றொரு அரையிறுதியில், சென்னை அணியின் ஹாசினி, 20 – கரன், 20 ஜோடி, திருச்சி அணியை 2 – 0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றது.
விறுவிறுப்பான இறுதிப்போட்டியில் செங்கை அணியின் பிரவன்திகா, ரிசிகா ஜோடி, சென்னையின் ஹாசினி, கரன் ஜோடியை எதிர்த்து 15 – 4, 15 – 17, 15 – 4 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றிபெற்று தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றி அசத்தியது.