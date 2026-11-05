முதல்வர் வீடு அருகே பெண் குழந்தை மீட்பு

ADDED : நவ 04, 2026 08:35 PM
நீலாங்கரை: முதல்வர் விஜய் வீட்டின் அருகே தொப்புள் கொடியுடன் கிடந்த பெண் குழந்தையை, போலீசார் மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
நீலாங்கரை, கபாலீஸ்வரர் நகரில் முதல்வர் விஜய் வீடு உள்ளது. அங்கிருந்து 400 மீ., துாரத்தில், கபாலீஸ்வரர் நகர் தெற்கு 4வது பிரதான சாலையில், இன்று (நவ.,4) காலை பகுதிமக்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தனர். அப்போது, சாலையோரம் குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டுள்ளது. அருகில் சென்று பார்த்தபோது, பிறந்து சில மணி நேரமான தொப்புள் கொடியுடன் பெண் குழந்தை கிடந்தது.
குழந்தையை மீட்டு, நீலாங்கரை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் குழந்தையை, அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து, அங்கிருந்து மேல்சிகிச்சைக்காக எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்; குழந்தை நலமாக உள்ளது.
குழந்தைகள் நலக்குழுமத்திற்கு தகவல் தெரிவித்து, அவர்கள் பொறுப்பில் குழந்தை ஒப்படைக்கப்பட்டது. நீலாங்கரை போலீசார், கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து, குழந்தையின் தாய் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.