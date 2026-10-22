‘அம்மா’ உணவகத்தில் ருசித்த முதல்வரின் தாய்

UPDATED : அக் 13, 2026 02:34 AM
ADDED : அக் 13, 2026 02:18 AM
சென்னை: முதல்வர் விஜயின் தாயார் ஷோபா நேற்று காலை, அம்மா உணவகம் சென்று, இட்லி சாப்பிட்டு, ஊழியர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.
முதல்வர் விஜயின் பெற்றோர் சந்திரசேகர், ஷோபா ஆகியோர், அடையாறு, தனலட்சுமி அவென்யூவில் வசித்து வருகின்றனர்.
நேற்று காலை, தாயார் ஷோபா, அடையாறில் உள்ள அம்மா உணவகம் சென்றார். அங்கு, காலை உணவாக இட்லி சாப்பிட்டார். ‘சுவையாக சமைத்துள்ளீர்கள்’ எனக்கூறி, ஊழியர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டார்.
பின், இந்திரா நகர், பெசன்ட் நகரில் உள்ள அம்மா உணவகங்களுக்கும் சென்று பார்வையிட்டார். முதல்வரிடம் கூறி, அம்மா உணவகத்திற்கு தேவையான வசதிகளை செய்து தருவதாக, ஊழியர்களின் தெரிவித்தார்.
இந்திரா நகரில் நின்று கொண்டிருந்தபோது, வீட்டில் இருந்து தலைமை செயலகம் நோக்கி காரில் புறப்பட்ட முதல்வர் விஜயை பார்த்து கை அசைத்தார். பதிலுக்கு விஜயும் கையசைத்தார்.
முதல்வின் தாயார் வருகையால், அம்மா உணவக ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.