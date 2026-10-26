முதல்வர் கோப்பை போட்டிகள் 103 தங்கத்துடன் சென்னை ஆதிக்கம்: ஜூடோ, கிரிக்கெட், குத்துச்சண்டையில் வீரர்கள் அசத்தல்
முதல்வர் கோப்பை போட்டிகள் 103 தங்கத்துடன் சென்னை ஆதிக்கம்: ஜூடோ, கிரிக்கெட், குத்துச்சண்டையில் வீரர்கள் அசத்தல்
UPDATED : அக் 25, 2026 04:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:06 PM
சென்னை: முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளில், 103 தங்கம் உட்பட 223 பதக்கங்களை குவித்து, சென்னை மாவட்டம் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில், முதல்வர் கோப்பைக்கான விளையாட்டு போட்டிகள், சென்னை உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில் நடந்து வருகின்றன. பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், பொதுப் பிரிவினர், மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளாக போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஜூடோ போட்டியில், சென்னை வீரர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி தங்கப்பதக்கங்களை கைப்பற்றினர். 55 கிலோ எடை பிரிவில் அஜித் குன்வார், 50 கிலோ பிரிவில் தர்ஷன் பிரியன், 66 கிலோ பிரிவில் அஷ்வின், 60 கிலோ எடை பிரிவில் ஆகாஷ் ஆகியோர் முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்றனர்.
கல்லுாரி மாணவர்களுக்கான கிரிக்கெட் போட்டியில் சென்னை அணி முதலிடத்தையும், செங்கல்பட்டு அணி இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்தன.
கல்லுாரி மாணவர்களுக்கான குத்துச்சண்டை போட்டியில், சென்னை வீரர்கள் பதக்க வேட்டையைத் தொடர்ந்தனர். 47 – -50 கிலோ எடை பிரிவில் லுாகாஸ், 50- – 55 கிலோ பிரிவில் நவீன்குமார், 60 – -65 கிலோ பிரிவில் சுனில்குமார் ஆகியோர் தங்கம் வென்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வசந்தராஜ், 65 – -70 கிலோ பிரிவில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தினார். மொத்தம் 414 போட்டிகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், நேற்று வரை 294 போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
அவற்றின் முடிவில், சென்னை மாவட்டம் 103 தங்கம், 62 வெள்ளி, 58 வெண்கலம் என, மொத்தம் 223 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தைத் தக்க வைத்துள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 113 பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், கோவை மாவட்டம் 80 பதக்கங்களுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன. திருவள்ளூர் மாவட்டம் 42 பதக்கங்களுடன் அடுத்த இடத்தில் உள்ளது.