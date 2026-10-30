ஆசிய பாரா, முதல்வர் கோப்பை வெற்றியாளருக்கு ஊக்கப்பரிசு வழங்கி முதல்வர் விஜய் பாராட்டு
ஆசிய பாரா, முதல்வர் கோப்பை வெற்றியாளருக்கு ஊக்கப்பரிசு வழங்கி முதல்வர் விஜய் பாராட்டு
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:54 PM
சென்னை: ஆசிய பாரா போட்டியில் பதக்கம் வென்ற வீரர், வீராங்கனையர் மற்றும் முதல்வர் கோப்பையில் வெற்றி பெற்ற சென்னை அணிக்கு, முதல்வர் விஜய் ஊக்கத்தொகை மற்றும் கோப்பை வழங்கி பாராட்டினார்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில், ஜப்பானில் நடந்த, ‘பாரா’ எனப்படும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஆசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் பெற்ற, ஒன்பது வீரர், வீராங்கனையருக்கு உயரிய ஊக்கத்தொகை மற்றும் முதல்வர் கோப்பை போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிக்கு பரிசு வழங்கும் விழா சென்னை, நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று நடந்தது.
விழாவில், முதல்வர் விஜய், ராமநாதபுரத்தில், 42.90 கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்ட ஒலிம்பிக் நீர்விளையாட்டு வளாகம் மற்றும் சேலம், கரூரில் அரசு பொறியியல் கல்லுாரியில், 20 கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்டுள்ள பல்நோக்கு விளையாட்டு வளாகத்தை திறந்து வைத்தார்.
தொடர்ந்து ஆசிய பாரா போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ஒன்பது வீரர், வீராங்கனையருக்கு உயரிய ஊக்கத்தொகையாக, 6.25 கோடி ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கி சிறப்பித்தார்.
விழாவில், அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ஆனந்த், செங்கோட்டையன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
விழாவில், ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியதாவது:
இந்த ஆண்டு முதல்வர் கோப்பை போட்டிகளில், 38 மாவட்டங்களில் இருந்து, 27 லட்சம் பேர் பதிவு செய்துள்ளனர். மாவட்டம்தோறும் விளையாட்டு விடுதிகள் உருவாக்கப்பட்டு, 30,000 வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
விளையாட்டு வீரர்களின் வேலைவாய்ப்பு இன்மையை போக்க, பதக்கம் வெல்வோருக்கு உடனடியாக அரசு வேலை வழங்கப்படும். உலகத்தரம் வாய்ந்த பயிற்சிக்காக ‘கனவு ஒலிம்பிக்’ திட்டத்தின் கீழ், 50 லட்சம் ரூபாய் உதவி வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு பேசினார்.