'தினமலர் - எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்' நடத்திய அப்பார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டத்தில் குதுாகலம்: நொளம்பூரில் குழந்தைகள், பெரியவர்கள் உற்சாகம்
'தினமலர் - எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்' நடத்திய அப்பார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டத்தில் குதுாகலம்: நொளம்பூரில் குழந்தைகள், பெரியவர்கள் உற்சாகம்
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:22 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:12 PM
நொளம்பூர்: 'தினமலர்' நாளிதழ் மற்றும் 'எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்' இணைந்து, நொளம்பூரில் உள்ள வி.ஜி.என்., மினர்வா அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் நடந்த கார்னிவல் அபார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டத்தில், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை குதுாகலத்தினர்.
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் தனித்தனியாக வசிப்போரை ஒன்றிணைக்கும் வகையில், 'தினமலர்' நாளிதழ் சார்பில், இந்த கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நொளம்பூரில் உள்ள குடியிருப்பில் மதியம் 2:00 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரை, அப்பகுதியே விழாகோலம் பூண்டது.
கோலப்போட்டியில் பெண்கள் பங்கேற்று, தங்களது கலைத்திறனை வெளிப்படுத்தினர். ஆடல் பாடல் நிகழ்வில், சிறுவர்கள் உற்சாகமாகினர்.
மினி மாரத்தான், ஸ்லோ சைக்கிளிங், மேஜிக் ஷோ உள்ளிட்ட போட்டிகளில், சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை, ஆர்வமுடன் பங்கேற்று அசத்தினர். இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு, பல்வேறு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்ச்சியை, 'தினமலர்' நாளிதழுடன் நெல்சன் மாணிக்கம் சாலையில் உள்ள 'எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்' நிறுவனம் இணைந்து நடத்தின. நிகழ்விற்கு இணை ஆதரவாளர்களாக காசாகிராண்ட் மற்றும் வெல்லோரா நிறுவனங்கள் செயல்பட்டன.
எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர் சார்பில், அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில் பெண்களுக்கு 5,000 ரூபாய் மதிப்பிலான இலவச மருத்துவ பரிசோதனை, 20 சதவீத கட்டண சலுகை, 10 கி.மீ., துாரம் வரை இலவச ஆம்புலன்ஸ் வசதி உள்ளிட்ட சிறப்பு சலுகைகளும் அறிவிக்கப்பட்டன.
பல ஆண்டுக்கு பின் சிறு வயதில் பலரும் ஒன்றாக சேர்ந்து விளையாடுவோம். பல ஆண்டுகள் கழித்து, இப்போதுதான் அனைவருடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக விளையாடி உள்ளேன். 'தினமலர்' நாளிதழின் இந்த முயற்சி தொடர வேண்டும். இந்த அப்பார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டத்தில், குட்டீஸ் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் உற்சாகத்துடன் காணப்பட்டனர். -எஸ்.சீனிவாசன், 75.
ஒன்றிணைத்தது எங்கள் குடியிருப்புடன் இணைந்து 'தினமலர்' நாளிதழ் நடத்திய இந்த நிகழ்ச்சியில், கோலப்போட்டியில் நான் பங்கேற்றேன். பல நாட்களுக்கு பின், அம்மாவும், நானும் வெகு நேரம் ஒன்றாக தனியாக பேசி, கோலம் போட்டோம். இந்த முயற்சி, எங்கள் குடியிருப்பில் உள்ளவர்களை ஒன்றிணைத்துள்ளது. -ஜி.அம்ருதா, 35.