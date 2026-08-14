/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ கூர்நோக்கு இல்லத்தில் தப்பிய சிறார்கள்
ADDED : ஆக 14, 2026 09:53 PM
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செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு பழைய கோட்டை வளாகத்தில், செங்கல்பட்டு சிறார் கூர்நோக்கு இல்லம் உள்ளது. வழிப்பறி, திருட்டு உள்ளிட்ட வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்ட 18 வயதுக்குட்பட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட சிறார்கள், இங்கு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நேற்று இரவு 7:30 மணிக்கு, சிறை போலீசார் கவனிக்காத நேரத்தில், முன்பக்க நுழைவாயிலின் அருகில் இருந்த சாவியை எடுத்து, பூட்டை திறந்து ஆறு சிறார்கள் தப்பி ஓடினர். அவர்களை துரத்தி சென்ற போலீசார், ஒருவரை மட்டும் விரட்டி பிடித்தனர்.
மற்ற ஐந்து சிறார்கள், சென்னை கடற்கரை வரை செல்லும் மின்சார ரயிலில் ஏறி தப்பினர். செங்கல்பட்டு நகர போலீசார், தப்பியோடிய சிறார்களை தேடி வருகின்றனர்.