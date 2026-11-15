மின்சார பஸ்களுக்கு அதிக கட்டணம்: 24ம் தேதி சி.ஐ.டி.யு., போராட்டம்
மின்சார பஸ்களுக்கு அதிக கட்டணம்: 24ம் தேதி சி.ஐ.டி.யு., போராட்டம்
UPDATED : நவ 14, 2026 10:38 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:16 PM
சென்னை: 'சென்னையில் மின்சார பேருந்துகள் இயக்கத்திற்கு, தனியார் நிறுவனத்திற்கு அதிக கட்டணம் வழங்குவதை ரத்து செய்யக் கோரி, வரும் 24ம் தேதி மறியல் போராட்டம் நடத்தப்படும் என, மா.கம்யூ., கட்சியின் சி.ஐ.டி.யு., தொழிற்சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அந்த சங்கத்தின் பொதுச்செயலர் ஆறுமுகநயினார் கூறியதாவது:
சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழக மின்சார பேருந்துகளை, 'அசோக் லேலண்ட்' நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான ஓ.எச்.எம்., ஒப்பந்த அடிப்படையில் இயக்குகிறது.
இதன்படி, சாதாரண பேருந்துகளுக்கு கி.மீ.,ருக்கு 77 ரூபாயும், 'ஏசி' பேருந்துகளுக்கு, 80 ரூபாயும் வழங்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய நிலையில், கி.மீ., அதிகபட்சம் 25 ரூபாய் மட்டுமே செலவாகும். பிற மாநிலங்களில் இதுபோன்ற ஒப்பந்தங்களில், அதிகபட்சமாக கி.மீ.,க்கு 50 ரூபாய் மட்டுமே தரப்படுகிறது.
எனவே, அதிக கட்டணத்தில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து, அரசு முழுமையான விசாரிக்க வேண்டும். அதிக கட்டண ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இந்தக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, வரும் 24ம் தேதி, சென்னை பல்லவன் இல்லம்முன், குடும்பத்துடன் மறியல் போராட்டம் நடத்த உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.