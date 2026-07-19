10 மாதங்களில் 1,770 முறை 'பிரேக் டவுன்' இப்படி ஓடுனா எப்படி? சென்னையில் மின்சார பஸ்கள் கதி இதுதான்
10 மாதங்களில் 1,770 முறை 'பிரேக் டவுன்' இப்படி ஓடுனா எப்படி? சென்னையில் மின்சார பஸ்கள் கதி இதுதான்
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:24 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:42 PM
சென்னை: சென்னையின் மின்சார பேருந்துகள் சொகுசு பயணத்தை தந்தாலும், அடிக்கடி, 'பிரேக் டவுன்' ஆகிய நடு வழியில் நிற்பதால், பயணியர் பரிதவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மின்சார பேருந்துகள், 10 மாதங்களில், 1,770 முறை, 'பிரேக்' டவுன் ஆகி நின்றதை உறுதி செய்துள்ள, எம்.டி.சி., எனும் சென்னை மாநகர போக்குரவத்து கழகம், இதெல்லாம் வழக்கமானதுதான் என்று தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையில் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை குறைக்கும் நோக்கில், மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் கீழ், அசோக் லேலாண்ட் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான, ஓ.எச்.எம்., சார்பில், கடந்த ஆண்டு ஜூலை முதல் மின்சார பேருந்துகளின் சேவை தொடங்கியது.
சென்னை நகர கூட்டாண்மை திட்டத்தின் கீழ், உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியின் பங்களிப்புடன், இந்த சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
முதற்கட்டமாக தற்போது, சென்னையில், 625 தாழ்தள மின்சார பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. வியாசர்பாடி, பெரும்பாக்கம், பூந்தமல்லி உள்ளிட்ட இடங்களில் மின்சார பேருந்துகளுக்கான பிரத்யேக சார்ஜிங் வசதியுடன் பணிமனைகள் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளன.
தனியார் பங்களிப்புடன் மின்சார பேருந்துகளை இயக்குவதால், நிர்வாக செலவு 30 சதவீதம் வரை குறைகிறது. பேருந்துகளும் வசதியாக இருப்பதால், பயணியரிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.
இருப்பினும், சமீபகாலமாக மின்சார பேருந்துகள் அடிக்கடி, 'பிரேக் டவுன்' ஆகி பாதியில் நிற்பதும், பயணியர் இறங்கி, மாற்று பேருந்துகளுக்காக காத்துக்கிடக்கும் நிகழ்வுகளும் தொடர்கின்றன.
மின்சார பேருந்துகளில் பயணம் சொகுசாக இருந்தாலும், பாதியில் வழியில் பேருந்துகள் மக்கராகி நிற்பது, பயணியர் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்நிலையில், மின்சார பேருந்துகள் அடிக்கடி பிரேக் டவுன் ஆவது குறித்தும், எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக 'ஸ்டாப் கரப்ஷன்' தொழிற்சங்க பேரவை தலைவர் அன்பழகன், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ், தகவல் கோரி இருந்தார்.
அதற்கு, எம்.டி.சி., அளித்துள்ள பதில் வாயிலாக, பல்வேறு விபரங்கள் தெரிய வந்துள்ளன.
* கடந்த ஆண்டு ஜூன் முதல் இந்தாண்டு மார்ச் மாதம் வரை, மின்சார பேருந்துகள், 1,770 முறை பிரேக் டவுன் ஆகியுள்ளன. மொத்தம் ஐந்து விபத்துகள் நடந்துள்ளன
* பல்வேறு விதிமீறல்கள் காரணமாக, 9.51 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது
* மின்சார பேருந்துகள் இயக்கியதற்கு, ஏற்கனவே போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, 80.60 கோடி ரூபாய், தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விபரங்கள் ஆர்.டி.ஐ., வாயிலாக தெரிய வந்துள்ளது.
பேருந்துகள் அடிக்கடி மக்கராகி நிற்பதை தடுக்க, எம்.டி.சி., நிர்வாகம் சிறப்புக்கவனம் செலுத்த வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வழக்கமானதுதான்
அதிகாரிகள் சொல்வது என்ன?
இதுகுறித்து, மாநகர போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில், தனியார் பங்களிப்போடு மின்சார பேருந்துகள் இயக்குவதால், நிர்வாக செலவு குறைகிறது. ஒப்பந்ததாரருக்கு கி.மீ., ஒன்றுக்கு, 'ஏசி' வசதி இல்லாத மின்சார பேருந்துகளுக்கு, 77.16 ரூபாய்; 'ஏசி' பேருந்துகளுக்கு 80.86 ரூபாய், எம்.டி.சி., சார்பில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, பயணியரிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது.
மேலும், நடத்துநரை தவிர, இதர பணியாளர்கள், பராமரிப்பு பணிகளை சம்பந்தப்பட்ட தனியார் நிறுவனமே மேற்கொள்கிறது.
தனியார் பங்களிப்புடன் மின்சார பேருந்துகளை இயக்குவதால், 30 சதவீதம் வரை செலவு குறைந்துள்ளது. பிரேக் டவுன் உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் வழக்கமாக நடப்பது தான்.
ஒப்பந்தத்தின்படி, மின்சார பேருந்துகள் இயக்காதது, தாமதம், பிரேக் டவுன், விபத்து, பயணியரின் புகார்கள் உள்ளிட்ட விதிமீறல்களால், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்துக்கு, 9.51 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
பயணியருக்கு பாதிப்பு இன்றி மின்சார பேருந்துகளை இயக்குவதில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். சென்னையில் இரண்டாம் கட்டமாக, இரண்டு நிறுவனங்களின் பங்களிப்போடு, 750 மின்சார பேருந்துகளை இயக்க உள்ளோம்.
இந்த பேருந்துகளின் சேவை அடுத்த மாதம் முதல், படிப்படியாக, இந்த நிதி ஆண்டிற்குள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.