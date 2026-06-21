தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ கவுன்சிலர்கள் மேம்பாட்டு நிதி ஒதுக்கீடு இப்போதைக்கு இல்லை!

கவுன்சிலர்கள் மேம்பாட்டு நிதி ஒதுக்கீடு இப்போதைக்கு இல்லை!

கவுன்சிலர்கள் மேம்பாட்டு நிதி ஒதுக்கீடு இப்போதைக்கு இல்லை!

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:32 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:22 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:32 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:22 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: ''சென்னை மாநகராட்சியின் நிதிநிலை சரியாக இல்லை. தற்போது, 1,970 கோடி ரூபாய் வரை பற்றாக்குறை உள்ளது. இதனால், ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு, 2,000 கோடி ரூபாய் வழங்கப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, கவுன்சிலர்கள் மேம்பாட்டு நிதியை இப்போது ஒதுக்க முடியாது; மூன்று மாதங்களுக்குப்பின், நிதிச்சூழலுக்கு ஏற்ப நிதி ஒதுக்கப்படும்,'' என, நகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் தெளிவுபடுத்தினார்.

சென்னை மாநகராட்சியின் மாதாந்திர கவுன்சில் கூட்டம், மேயர் பிரியா தலைமையில் நேற்று நடந்தது. கூட்டத்தில், 99வது வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் பரிதி இளம்சுருதி பேசுகையில், ''என் வார்டில், மாநகராட்சி நிதியில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கழிப்பறை திறப்புக்கு எனக்கும், மண்டல தலைவருக்கும் அழைப்பு இல்லை,'' என்றார்.

அடுத்து, 109வது வார்டு காங்., கவுன்சிலர் சுகன்யா செல்வம் பேசுகையில், ''பராமரிப்பு பணிகளுக்காக வார்டுகளுக்கு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட தலா 10 லட்சம் ரூபாய் எப்போது கிடைக்கும்,'' என்று கேட்டார்.

மேயர் பிரியா அளித்த பதில்:

மாநகராட்சி நிகழ்ச்சிகளில், சம்பந்தப்பட்ட கவுன்சிலர்களை கண்டிப்பாக அழைக்க வேண்டும். அரசியல் வேறு, அதிகாரத்துவம் என்பது வேறு. அதிகாரிகள் அதிகாரத்துவத்துடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும்.

தேனாம்பேட்டை மண்டல சாலை மற்றும் கட்டமைப்பு பராமரிப்பு பணிகளுக்கு, 58.84 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. அதில், ஜூலை 23ம் தேதி வரை, 10.81 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது. கவுன்சிலர்களுக்கு தலா, 10 லட்சம் ரூபாய் சிறப்பு நிதி வழங்குவது பரிசீலனையில் உள்ளது.

இவ்வாறு மேயர் பதில் அளித்தார்.

பின், 145வது வார்டு அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் சத்தியநாதன் பேசுகையில், ''இந்த நிதியாண்டிற்கான கவுன்சிலர் மேம்பாட்டிற்கான 60 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படுமா?'' என கேட்டார்.

பதில் அளித்த மேயர் பிரியா, ''ஆண்டுதோறும் கவுன்சிலர் மேம்பாட்டு நிதி வழங்கப்பட வேண்டும். இந்தாண்டு நிதி சூழல் காரணமாக, ஒரு மாத காலம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் நிதி ஒதுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்,'' என்றார்.

துணை மேயர் மகேஷ்குமார் கூறுகையில், ''கவுன்சிலர்கள் நிதியை யாரும் நிறுத்தவில்லை. திட்ட மதிப்பீடுகளை தயார் செய்து அனுப்பி வையுங்கள். தற்போது மாநகராட்சி கடும் நிதி நெருக்கடியில் உள்ளது. நிதிநிலைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றப்படும்,'' என்றார்.

வளசரவாக்க மண்டலகுழு தலைவர் ராஜன் பேசுகையில், ''தி.மு.க., ஆட்சியில் கொண்டு வந்த திட்டங்களுக்கு எல்லாம் பெயர் மாற்றம் செய்வதுதான், தற்போதைய ஆட்சியாளர்களின் வேலையாக உள்ளது. அதிகாரிகள் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தரவில்லை. மாநகராட்சியை கலைத்து விட்டு செல்லலாம்,'' என்றார்.

அப்போது, மேயர் பிரியா, ''தி.மு.க., ஆட்சியில் 'அம்மா' உணவகங்களின் பெயரை நாம் மாற்றவில்லை. முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா படத்தையும் அகற்றவில்லை. தற்போதைய அரசு தி.மு.க.,வின் திட்டத்திற்கு 'ஸ்டிக்கர்' ஒட்டும் வேலையை செய்து வருகிறது,'' என்றார்.

இதில், 105வது வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் அதியமான் பேசுகையில், ''மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில், 50 அடி உயரத்தில் விதிகளை மீறி பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும்,'' என்றார்.

மேயர் பிரியா அளித்த பதில்:

தி.மு.க., ஆட்சியில் அரசு மற்றும் கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பேனர் வைப்பது முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டு இருந்தது. தற்போது தெருக்களிலும், முக்கிய சாலைகளிலும் பெரிய அளவிலான, பேனர்கள் வைக்கப்படுகின்றன. விதிகளை மீறி வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்களை அகற்ற, மண்டல அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கமிஷனர் இதற்கான சுற்றறிக்கை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் பேசியதாவது:

சென்னை மாநகராட்சியின் நிதி பற்றாக்குறை, 1,970 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. இந்த இக்கட்டான சூழலில், மாநகராட்சியின் நிதி நிலையை சரியாக கையாள வசதியாக, சொத்து வரி, தொழில் வரி வசூலிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஒருசில திட்டங்களை தாமதமாக செய்ய வேண்டியுள்ளது. ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும், 2,000 கோடி ரூபாய் நிலுவை உள்ளது. பணியாளர்கள் ஊதியம், ஓய்வூதியம் ஆகியவை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.

நிதி நெருக்கடி தொடர்ந்தால் மேலும் கடன் வாங்கும் நிலைமை ஏற்படும். ஏற்கனவே கடன் சுமை அதிகம் உள்ளது. இதையெல்லாம் கருதி, கவுன்சிலர்கள் மேம்பாட்டு நிதி ஒதுக்கீடு தாமதம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. கவுன்சிலர்கள் நிதியை ரத்து செய்யவில்லை. அடுத்த மூன்று மாதங்களில், நிதி சூழலை பொறுத்து நிதி ஒதுக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

நிதி பற்றாக்குறை விபரம் நிதியாண்டு பற்றாக்குறை (ரூபாயில்) 2022 - 23 ரூ325 கோடி 2023 - 24 ரூ.529 கோடி 2025 - 26 ரூ.1,970 கோடி



புற்றுநோய் மருத்துவனைக்கு உரிம கட்டணத்தில் விலக்கு * அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில், நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில், புது கட்டட உரிமம் மற்றும் ஆய்வு கட்டணம் 5.03 லட்சம் ரூபாய் செலுத்துவதில் இருந்து, விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது * மாநகராட்சியின் வணிக கடைகள், கடைகள், திறந்தவெளி கடைகள், சமுதாய நலக்கூடங்கள் வாடகை விடப்பட உள்ளன என்பது உட்பட, 19 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. கூட்டத்தில் வழக்கமாக குறைந்தபட்சம், 80 முதல் 160 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படும். ஆனால், நிதி நெருக்கடி காரணமாக புதிய திட்டங்கள் இல்லாமல், குறைந்த அளவில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளன.



கவுன்சிலரை தாக்க முயற்சி

ஆறாவது வார்டு காங்., கவுன்சில் சாமுவேல் திரவியம், ''நிதி பற்றாக்கு இருப்பதாக யார் சொன்னது; பற்றாக்குறை இல்லை. கவுன்சிலர் மேம்பாட்டு நிதி நிறுத்தப்படவில்லை,'' என்றார். இதற்கு தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, தி.மு.க., கவுன்சிலர் ஒருவர், அவரை தாக்க முயன்றார். அருகே இருந்த கவுன்சிலர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர். தொடர்ந்து, காங்., கவுன்சிலரை பேச விடாமல், தி.மு.க.,வினர் எதிர்ப்பு குரல் எழுப்பினர்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us