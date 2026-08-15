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கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் தீபாவளிக்குமுன் திறக்கப்படும் சென்னை கோட்ட மேலாளர் உறுதி

கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் தீபாவளிக்குமுன் திறக்கப்படும் சென்னை கோட்ட மேலாளர் உறுதி

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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சென்னை, ஆக. 15﻿–

‘‘இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்குள், கிளாம்பாக்கம் புதிய ரயில் நிலையம் திறக்கப்படும்,’’ என, சென்னை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங் தெரிவித்தார்.

சென்னையில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:

ஆதம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில், தண்டவாளம் வளைந்து உள்ளதால், பயணியர் இறங்குவதில் சிரமம் உள்ளது. எனவே, தண்டவாளம் சரி செய்யும் பணிக்கு ஒப்பந்தம் விடப்பட்ட பணிகள் நடந்து வருகின்றன. விரைவில், பாதுகாப்பு பணிகளுக்கான சான்றிதழ் பெற்று, ரயில்கள் இயக்கப்படும்.

கிளாம்பாக்கத்தில் புதிய ரயில் நிலையத்தை, பேருந்து நிலையத்துடன் இணைக்கும் வகையில், ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் நடை மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகளை, மாநில அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.

இதில், மாநில அரசு மற்றும் ரயில்வே நிர்வாகம் தரப்பில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள், குறிப்பாக ரயில் நிலையத்தோடு இணைக்க வேண்டிய பணிகள் மீதம் உள்ளன.

இந்த பணிகளை முடித்து, வரும் தீபாவளிக்கு முன், கிளாம்பாக்கம் புறநகர் ரயில் நிலையத்தை திறக்க வாய்ப்புள்ளது.

சென்னையில் இரண்டாவது, ‘ஏசி’ மின்சார ரயில், ஒரு மாதத்தில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவோம்.

தாம்பரம் கடற்கரை தடத்தில் இயக்கப்படும் மின்சார ரயில்கள், சேத்துப்பட்டு நிலையத்தில் நெடுநேரம் நிறுத்தி இயக்கப்படுவதால், பயணியர் சிரமத்தை சந்திப்பதாக புகார் வருகின்றன.

மின்சார விரைவு ரயில்களை, விரைவு பாதையில் இருந்து மின்சார ரயில் பாதைக்கு மாற்றி இயக்குவதால், இந்த தாமதம் ஏற்படுகிறது. விரைவில், இப்பிரச்னை சரிசெய்யப்படும்.

இவ்வாறு சைலேந்திர சிங் கூறினார்.

எழும்பூர் மறுசீரமைப்பு 2027 மார்ச்சில் முடியும் ‘‘சென்னை கோட்டம், கடந்த நிதியாண்டில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு, 5,038 கோடி வருவாய் எட்டியுள்ளது. 26 ரயில் நிலையங்களில், ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், 13 ரயில் நிலையங்களில் பயணியருக்கு, ‘பார்க்கிங்’ வசதி; 59 ரயில் நிலையங்களில் டிஜிட்டல் தகவல் பலகைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில், 720 கோடி ரூபாயில் நடந்து வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் அடுத்த ஆண்டு மார்ச்சில் முடிக்கப்படும். – செந்தில்குமார், கூடுதல் மேலாளர், சென்னை ரயில்வே கோட்டம்.


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