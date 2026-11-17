காலநிலை மாற்றத்தால் தலைநகரில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் சரிந்தது! அதள பாதாளத்திற்கு சென்றதால் குடிநீர் வாரியம் அதிர்ச்சி
காலநிலை மாற்றத்தால் தலைநகரில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் சரிந்தது! அதள பாதாளத்திற்கு சென்றதால் குடிநீர் வாரியம் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 16, 2026 03:20 AM
ADDED : நவ 16, 2026 12:28 AM
UPDATED : நவ 16, 2026 03:20 AM ADDED : நவ 16, 2026 12:28 AM
- நமது நிருபர் -
காலநிலை மாற்றத்தால் கடந்த ஆறு மாதங்களாக கடுமையாக வெயில் சுட்டெரித்தது, நிலத்தடி நீர் உறிஞ்சப்பட்டது உள்ளிட்ட காரணங்களால், சென்னையின் பல மண்டலங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் கடுமையாக சரிந்துள்ளது. குறிப்பாக மாதவரத்தில் 2025 அக்., மாதத்தில் 19 அடி ஆழத்தில் இருந்த நீர்மட்டம், 2026 அக்டோபரில் 35 அடியில் அதள பாதாளத்திற்கு சென்றுள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்துள்ள வாரிய அதிகாரிகள், 'துளி' என்ற செயல்படுத்த உதவும்படி மாநகராட்சியிடம் நாடி வருகிறது.
புழல், பூண்டி, செம்பரம்பாக்கம் உள்ளிட்ட ஏரிகள் மற்றும் மாமல்லபுரம் அடுத்த நெம்மேலி கடல்நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் வாயிலாக, சென்னையில் வசிப்போருக்கு தினமும் 115 கோடி லிட்டர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
மாநகராட்சியின் விரிவாக்க பகுதிகளில், குடிநீர் திட்டம் முழு அளவில் கொண்டு வரப்படாததால், நிலத்தடி நீர் அதிகளவு உறிஞ்சப்படுகிறது. இதனால், தனியார் லாரி குடிநீர் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. நிலத்தடி நீர்மட்டமும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது.
அதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்த, 'துளி' என்ற மழைநீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு திட்டத்தை, முதல்வர் விஜய், கடந்த மாதம் 21ல் தொடங்கி வைத்தார்.
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், மால்கள், அரசு அலுவலகங்களில் ஆய்வு செய்து மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த வேண்டும் எனவும், வாரிய அதிகாரிகளிடம் அவர் அறிவுறுத்தினார்.
ஆனால், சென்னையில் தனி வீடுகள், 10க்கும் குறைவாக வீடுகள் உடைய குடியிருப்புகளில் கள ஆய்வு செய்ய ஊழியர்கள் இல்லாததால், ஆய்வு பணியை முறையாக மேற்கொள்ளாமல், குடிநீர் வாரியம் திணறி வருகிறது.
இந்நிலையில், 'எல் நினோ' எனும் காலநிலை மாற்றத்தால், கடந்த ஏப்., முதல் அக்., மாதங்கள் வரை, கடுமையான வெயில் தாக்கம் இருந்தது. இதனால், சென்னையின் பல பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் கடுமையாக சரிந்துள்ளது.
குறிப்பாக மாதவரம் மண்டலத்தில் 2025 அக்., மாதம் 19 அடி ஆழத்தில் இருந்த நிலத்தடி நீர்மட்டம், 2026 அக்., மாதம் 35 அடி ஆழமாக சரிந்துள்ளது. திரு.வி.க., நகர் - 28, அம்பத்துார் -- 25, அண்ணா நகர் - 21 அடிகள் என குறைந்துள்ளது.
இதுபோல் பல மண்டலங்களிலும் நிலத்தடி நீர் சரிந்து வருவதால், நிலத்தடி நீரை உயர்த்த எடுக்கப்பட்ட அரசின் நடவடிக்கை, களப்பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையால் சுணக்கம் அடைந்துள்ளது. அதனால், மாநகராட்சியின் உதவியை நாடி, நிலத்தடி நீரை உயர்த்துவதற்காக நடவடிக்கையில் வாரியம் இறங்கியுள்ளது.
இது குறித்து, குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
காலநிலை மாற்றத்தால் செப்., மாதத்தை விட அக்., மாதத்தில், நிலத்தடி நீர்மட்டம் கணிசமாக குறைந்துள்ளது. கிணறுகள், ஆழ்துளை கிணறுகளின் பயன்பாடு அதிகரிப்பே, இதற்கு காரணம்.
வடகிழக்கு பருவமழை பூமியில் தங்கும் வகையில், வீடுகள் உள்ளிட்ட கட்டடங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகளை, களப்பணியாளர்கள் ஆய்வு செய்வர். அப்போது, வீடுதோறும் மழைநீர் சேகரிப்பு அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவர்.
ஆனால் இந்தாண்டு, நிதி பற்றாக்குறையால், இந்த பருவமழைக்கு களப்பணியாளர்களை, வாரியம் நியமிக்கவில்லை. இதனால் மாநகராட்சியின் உதவிய நாட உள்ளோம்.
மாநகராட்சியில் சுகாதார நடவடிக்கைக்கு மலேரியா ஒழிப்பு உள்ளிட்ட ஊழியர்கள், வீடு வீடாக சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகின்றனர். அவர்களை, மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தில் பயன்படுத்தி, 'துளி' திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.