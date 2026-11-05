மாநகர பஸ் டயரில் சிக்கி துணிக்கடை ஊழியர் பலி

ADDED : நவ 02, 2026 04:51 PM
சென்னை: மாநகர பேருந்தின் டயரில் சிக்கி, 57 வயது துணிக்கடை ஊழியர் உயிரிழந்தார்.
பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, பாலு தெருவைச் சேர்ந்தவர் நவ்ஷத் அலி, 57; துணிக்கடை ஊழியர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு, மயிலாப்பூரில் உள்ள உறவினர் வீட்டில் இருந்து, ‘பல்சர்ʼ இருசக்கர வாகனத்தில், அவரது வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தார்.
நள்ளிரவு 12:30 மணிக்கு, போர் நினைவுச்சின்னம் அருகே, பிராட்வேயில் இருந்து கண்ணகி நகரை நோக்கி சென்ற தடம் எண் ‘102 கே’ மாநகர பேருந்து, இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது.
இதில் தடுமாறி விழுந்த நவ்ஷத் அலி மீது, பேருந்தின் பின் சக்கரம் ஏறி இறங்கியதில், தலைநசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
பூக்கடை போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார், உடலை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.
விபத்து ஏற்படுத்திய பேருந்து ஓட்டுநர் சவுந்தரகுமாரை, 50, கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.