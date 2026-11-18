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சென்னை மாநகராட்சிக்கு விருது :முதல்வர் விஜயிடம் வாழ்த்து
சென்னை மாநகராட்சிக்கு விருது :முதல்வர் விஜயிடம் வாழ்த்து
UPDATED : நவ 18, 2026 10:09 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:26 PM
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சென்னை: சென்னை மாநகராட்சிக்கு மத்திய அரசு வழங்கிய விருதை, முதல்வர் விஜயிடம் காண்பித்து அதிகாரிகள் வாழ்த்து பெற்றனர்.
தேனாம்பேட்டை மண்டலம், காதர் நவாஸ்கான் சாலையில் பாதசாரிகளுக்கான பிரத்யேக நடைபாதை, சாலை பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட வசதிகள், முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில் செய்யப்பட்டது. இப்பணியை பாராட்டி, சென்னை மாநகராட்சிக்கு சிறந்த மோட்டார் அல்லாத போக்குவரத்து அமைப்பை கொண்ட நகரம் என்ற பெயரில் விருது வழங்கப்பட்டது.
மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட இந்த விருதை, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடி, சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் ஆகியோர் நேற்று, முதல்வர் விஜயிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.