குப்பையில் இருந்து தார் தயாரிப்பு அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஆலோசனை
குப்பையில் இருந்து தார் தயாரிப்பு அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஆலோசனை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:07 AM
சென்னை: மக்கும் குப்பையில் இருந்து இயற்கை எரிவாயு, மக்காத குப்பையில் இருந்து தார் தயாரிக்க, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அதிகாரிகளுக்கு, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை சேத்துப்பட்டில், மாநகராட்சியின் இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி ஆலை இயங்கி வருகிறது. மாநகர பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் மக்கும் கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்தி, இங்கு தனியார் நிறுவனம் வாயிலாக, இயற்கை எரிவாயு தயாரிக்கப்படுகிறது.
நாள்தோறும் 4,900 கிலோ இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி செய்யும் வகையில், இந்த ஆலை வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
இங்கு தயாரிக்கப்படும் இயற்கை எரிவாயு, உணவகங்கள், தங்கும் விடுதிகள், வணிக வளாகங்கள், எரிபொருள் நிலையங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இந்த இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி ஆலையின் செயல்பாடுகளை, முதல்வர் விஜய் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
இதன் செயல்பாடுகள் குறித்து, நகராட்சி நிர்வாகத் துறை செயலர் ககன்தீப்சிங் பேடி, மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் ஆகியோர், முதல்வருக்கு விளக்கம் அளித்தனர்.
குப்பை கழிவுகளில் இருந்து இயற்கை எரிவாயு தயாரிக்கப்படுவதால், திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மேம்பாடு குறித்து, வீடியோ காட்சிகள் வாயிலாக, முதல்வருக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
அதன்பின், அதிகாரி களுடன் முதல்வர் ஆலோசனை நடத்தினார்.
அப்போது, அவர் கூறியதாவது: சென்னை மாநகராட்சி, பல்வேறு நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளின் வீடு களில் இருந்து பெறப்படும் குப்பையை, மக்கும், மக்காத குப்பை என தரம் பிரிக்க வேண்டும்.
மக்கும் குப்பையை இயற்கை எரிவாயுவாக மாற்ற வேண்டும். மக்காத குப்பையை தார் சாலை அமைக்க பயன்படுத்த வேண்டும். அவற்றை சிமென்ட் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.