செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் குடிநீர் இருப்பை உறுதி செய்யணும்! நீர்வளத்துறையினருக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் குடிநீர் இருப்பை உறுதி செய்யணும்! நீர்வளத்துறையினருக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
ADDED : அக் 26, 2026 09:12 PM
சென்னை: செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை இன்று (அக்.,26) பார்வையிட்ட முதல்வர் விஜய், ‘சென்னை நகரின் குடிநீர் தேவைக்கான நீர் இருப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், ஏரியில் நீர் மேலாண்மை பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்’ என, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், செம்பரம்பாக்கம் ஏரி வாயிலாக, சென்னையின் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. ஏரியின் கொள்ளளவான 3.64 டி.எம்.சி.,யில் தற்போது, 1.48 டி.எம்.சி., நீர்இருப்பு உள்ளது. இது மொத்த கொள்ளளவில் 41 சதவீதம்.
ஏரிக்கு வினாடிக்கு, 150 கனஅடிநீர் வரத்து உள்ளது. சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு, 208 கனஅடி நீர், குடிநீர் வாரியத்தால் பம்பிங் செய்து எடுக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இன்று பிற்பகல் முதல்வர் விஜய் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை பார்வையிட்டார். ஏரியின் உபரிநீர் திறப்பு மதகுகள், நீரெடுப்பு கோபுரம், கரைபகுதிகளை ஆய்வு செய்தார்.
ஏரியின் தற்போதைய நீர்மட்டம், நீர்வரத்து, நீர் வெளியேற்றம் குறித்து நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள், முதல்வரிடம் எடுத்துரைத்தனர்.
இதையடுத்து, அதிகாரிகளிடம் முதல்வர் விஜய் கூறியதாவது:
ஏரியின் நீர்மட்டம், நீர்வரத்து, வெளியேற்றம் ஆகியவற்றை, 24 மணிநேரமும் இடைவிடாமல் கண்காணிக்க வேண்டும். கட்டுப்பாட்டு அறை, முழு எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்களுடன் தொடர்ந்து இயங்க வேண்டும்.
நீர் திறக்கும் ஷட்டர்கள், துாக்கும் அமைப்புகள், மின்றாற்றல் வசதிகள், தொலைதொடர்பு இணைப்புகள் முழு செயல்பாட்டுடன் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட வேண்டும். உபரிநீர் திறக்கவேண்டிய நிலை ஏற்படும் பட்சத்தில், அதை படிப்படியாக அதிகரிக்க வேண்டும்.
அடையாறு ஆற்றின் கீழ்பகுதியில் உள்ள சென்னை நகர பகுதிகள் வெள்ளத்தால் பாதிக்காத வகையில், நீர் வெளியேற்றுவதை திட்டமிட வேண்டும். நீர் திறப்புக்கு முன், ஏரியின் கீழ்பகுதி மக்களுக்கு முன்கூட்டியே உரிய அறிவிப்புகளை வழங்க வேண்டும்.
வருவாய், காவல், சென்னை மாநகராட்சி, குடிநீர் வாரியத்துடன் ஒருங்கிணைந்து நீர்வளத்துறையினர் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். சென்னை நகரின் குடிநீர் தேவைக்கான இருப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு முதல்வர் கூறினார்.
இந்த ஆய்வின்போது, அமைச்சர்கள் ஆனந்த், செங்கோட்டையன், தென்னரசு, ரஞ்சித்குமார், தலைமை செயலர் சாய்குமார், நீர்வளத்துறை செயலர் பிரசாந்த் வடநெரே, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா, சென்னை மண்டல நீர்வளத்துறை தலைமை பொறியாளர் ஜானகி ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.
முதல்வர் வருகையையொட்டி குன்றத்துாரில் இருந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரி கரை செல்லும் சாலை மற்றும் வெளிவட்ட சாலையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.
பெண்கள், இளைஞர்கள் ஏராளமானோர் திரண்டதால் போலீசார் இரும்பு தடுப்புகளை அமைத்து, கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தினர். குழந்தைகளை துாக்கிகொண்டு வந்த பெண்களை போலீசார் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு எச்சரித்து அனுப்பினர்.
ஆய்வை முடித்து புறப்பட்ட முதல்வர் விஜய், குன்றத்துார் வெளிவட்ட சாலை வழியாக திரும்பினார். திடீரென காரில் இருந்து இறங்கி, 100 மீட்டர் துாரம் நடந்து சென்றார். அவரை பார்க்க வந்த இளைஞர்கள், பொதுமக்களுக்கு கையசைத்துவிட்டு பின் காரில் மீண்டும் ஏறி புறப்பட்டு சென்றார்.