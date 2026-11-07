செம்பரம்பாக்கத்தில் 19 மாடியில் 870 வீடுகள் டி.ஆர்.ஏ., நிறுவனத்திற்கு சி.எம்.டி.ஏ., ஒப்புதல்
செம்பரம்பாக்கத்தில் 19 மாடியில் 870 வீடுகள் டி.ஆர்.ஏ., நிறுவனத்திற்கு சி.எம்.டி.ஏ., ஒப்புதல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:56 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM ADDED : நவ 05, 2026 07:56 PM
சென்னை: பூந்தமல்லி அடுத்த செம்பரம்பாக்கத்தில், 19 மாடிகளில், 870 வீடுகள் கட்டும் திட்டத்திற்கு, சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ., ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
சென்னையில் பழைய மாமல்லபுரம் சாலை, அண்ணா சாலை, மாதவரம், பெரம்பூர் போன்ற பகுதிகளில், அதிக உயரமான குடியிருப்பு கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
இதில் போரூர், பூந்தமல்லி, மதுரவாயல் போன்ற இடங்களில், மிக உயரமான கட்டடங்கள் அதிகமாக வருவதில்லை என கூறப்படுகிறது.
இப்பகுதிகளில் தற்போது, மனைப்பிரிவு திட்டங்கள் மற்றும் 10 மாடி வரையிலான கட்டடங்கள் மட்டுமே அதிகமாக வருகின்றன.
இந்நிலையில், பிரபலமான கட்டுமான நிறுவனங்கள், இப்பகுதிகளில் அதிக உயரமான கட்டடங்கள் கட்டுவதில், ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.
அந்த வகையில், சென்னையைச் சேர்ந்த, ‘டிஆர்ஏ ஆதித்யா சவுத்சிட்டி புராஜக்ட்ஸ்’ நிறுவனம், பூந்தமல்லி தாலுகா, செம்பரம்பாக்கம் கிராமத்திற்கு உட்பட்ட, எட்டு சர்வே எண்களுக்கு உட்பட்ட நிலங்களை தேர்வு செய்தது.
இங்கு, 18 மற்றும் 19 மாடிகள் உடைய ஆறு டவர்களாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட திட்டமிடப்பட்டது. இதில் மொத்தம், 870 வீடுகள் அடங்கும் என கூறப்படுகிறது.
பூங்கா, விளையாட்டு இடம், கிளப் ஹவுஸ் போன்ற சிறப்பு வசதிகளுடன் இங்கு, குடியிருப்பு வளாகம் கட்டப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு, சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.