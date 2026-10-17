கோயம்பேடில் 22,000 சதுரடியில் புது கடைகள் கட்டும் சி.எம்.டி.ஏ.,
கோயம்பேடில் 22,000 சதுரடியில் புது கடைகள் கட்டும் சி.எம்.டி.ஏ.,
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 11:54 PM
சென்னை: கோயம்பேடு சந்தை வளாகத்தில், 22,000 சதுரடி பரப்பில் புதிய கடைகள் கட்டுவதற்கு, சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ., நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
பிராட்வே உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நெரிசலை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கையாக, கோயம்பேடு பகுதியில் காய், கனி, பூ மொத்த விற்பனை அங்காடி கட்ட திட்டமிடப்பட்டது.
இதன்படி, கோயம்பேடில், 295 ஏக்கர் பரப்பில், 3,194 கடைகளுடன் மொத்த மற்றும் சில்லரை விற்பனை அங்காடிகள் கட்டப்பட்டன.
இந்த வளாகம், 1995ம் ஆண்டு முதல் மக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. இங்கு இதுவரை ஒதுக்கப்படாமல் உள்ள 125 கடைகளை ஒதுக்குவதற்கான பணிகள், சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கின.
நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாக கடைகள் ஒதுக்கீட்டு பணிகள் நிறைவடையாமல் உள்ளன. அதே நேரம், இந்த வளாகத்தில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்ற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையால், 22,000 சதுரடி நிலம் சி.எம்.டி.ஏ., கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ளது.
இந்த நிலத்தை பயன்படுத்தி புதிய கடைகள் கட்ட சி.எம்.டி.ஏ., திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கு தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ள நிலையில், 7.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என, சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தற்போதைய நிலையில், எந்த பிரிவு வர்த்தகத்துக்கு புதிய கடைகள் ஒதுக்குவது என்பது குறித்து ஆராய்ந்து வருகிறோம் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.