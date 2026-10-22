மாமல்லபுரம் அருகே நடுக்கடலில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து தத்தளித்த 6 மீனவர்களை மீட்ட கடலோர காவல் படையினர்
மாமல்லபுரம் அருகே நடுக்கடலில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து தத்தளித்த 6 மீனவர்களை மீட்ட கடலோர காவல் படையினர்
UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 13, 2026 10:06 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் அருகே நடுக்கடலில் விபத்துக்குள்ளான, ‘ஸ்ரீ பாலாஜி’ என்ற மீன்பிடி விசைப்படகில் தத்தளித்த ஆறு மீனவர்களை, இந்திய கடலோரக் காவல்படையினரால் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.
சென்னை, காசிமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள், நேற்று முன்தினம் இரவு மனோகரன் என்பவருக்கு சொந்தமான ‘ஸ்ரீ பாலாஜி’ என்ற மீன்பிடி விசைப்படகில் கடலுக்குள் மீன் பிடிக்க சென்றுள்ளனர்.
மாமல்லபுரத்திற்கு வடகிழக்கே கல்பாக்கம் அடுத்த உய்யாளிகுப்பம் பகுதியில் நடுக்கடலில் நள்ளிரவில் மீன்பிடித்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது படகு சேதமடைந்து தண்ணீர் புகுந்து, கடலில் மூழ்க தொடங்கியது. உடனே, அவர்கள் சென்னை இந்தியக் கடலோரக் காவல் படைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
அந்நேரம் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கடலோர காவல் படையின், ‘சுஜய்’ என்ற ரோந்து கப்பல், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது.
இருள் சூழ்ந்து இருந்த போதிலும், காவல் படை வீரர்கள் துல்லியமாக இடத்தை கணித்து, உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த ஆறு பேரையும் பத்திரமாக மீட்டனர்.
படகில் இன்ஜின் இருக்கும் பகுதியில் ஓட்டை விழுந்ததால், தண்ணீர் உட்புகுந்து படகு மூழ்கியது தெரிய வந்தது. மீனவர்களுக்கு கப்பலில் இருந்த டாக்டர் முதல் உதவி சிகிச்சை அளித்தார். அதன் பின், அவர்கள் சென்னை துறைமுகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட கடற்கரை வீரர்களுக்கு, அதிகாரிகள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
மீனவர்களை மீட்ட சிறிது நேரத்திலே, படகு முழுதுமாக கவிழ்ந்ததால் நடுக்கடலிலேயே விடப்பட்டது.