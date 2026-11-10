கடல் அலையில் சிக்கி கல்லுாரி மாணவர் மாயம்

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ADDED : நவ 09, 2026 11:28 PM
எண்ணுார்: கடலில் குளித்த கல்லுாரி மாணவர் முகமது பைசல், 18, அலையில் சிக்கி மாயமானார். மீட்கப்பட்ட இருவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரி, பர்மா நகரைச் சேர்ந்தவர் முகமது பைசல்; தனியார் கல்லுாரி மாணவர்.
இவரது உறவினர்களான, சமீர், 19, சாருக், 24, முகமது கைப், 18, யுவராஜ், 18 ஆகிய ஐந்து பேரும், கிரிக்கெட் விளையாட செல்வதாக கூறி, நேற்று மாலை, எண்ணுார் – தாழங்குப்பம் கடற்கரைக்கு சென்றுள்ளனர்.
அங்கு, முகமது பைசல், சமீர், சாருக் ஆகிய மூவரும் கடலில் இறங்கி குளித்துள்ளனர். அப்போது அலையில் சிக்கி, சமீர், சாருக் ஆகியோர் தத்தளித்து ஒருவழியாக வெளியேறினர். ஆனால், கடல் நீரை குடித்ததால், மூச்சு விட முடியாமல் சிரமப்பட்டுள்ளனர்.
உடனடியாக அவர்கள், சிகிச்சைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அதேநேரம், முகமது பைசல் மாயமானார்.
அவரை எண்ணுார் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் முரளி தலைமையிலான வீரர்களும், மெரினா மீட்பு படை நீச்சல் வீரர்களும் தேடினர். மாலைக்கு பின் இருள் சூழ்ந்ததால், தேடும் பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டது.
இது குறித்து, எண்ணுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.