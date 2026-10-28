பஸ் – லாரியின் இடையில் சிக்கி கல்லுாரி மாணவர் பலி

ADDED : அக் 28, 2026 09:17 PM
காஞ்சிபுரம்: விபத்தில், அரசு பேருந்து மற்றும் லாரியின் இடையில் சிக்கி, தனியார் கல்லுாரி மாணவர் உயிரிழந்தார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், நெமிலி அடுத்த நெடும்புலி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரகுநாதன் மகன் தரணி, 19; பல்லாவரம் வேல்ஸ் கல்லுாரியில், பி.எஸ்சி., இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.
நேற்று (அக்.,27) காலை 8:00 மணியளவில், ‘பஜாஜ் பல்சர்’ பைக்கில், சென்னை- – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை, ஏனாத்துார் வழியாக பல்லாவரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.
ஏனாத்துார் அருகே சென்றபோது, பின்னால் வந்த அரசு பேருந்து பைக்கில் மோதியது. அதே வேகத்தில், முன்னால் சென்ற லாரியில் பைக் மோதியது. இதில், பேருந்து மற்றும் லாரியின் இடையில் சிக்கி தரணி, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
பொன்னேரிக்கரை போலீசார், உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரிக்கின்றனர்.