வாகன காற்றில் மின்சாரம் தயாரிப்பு மாணவர் கண்டுபிடிப்புக்கு பாராட்டு
வாகன காற்றில் மின்சாரம் தயாரிப்பு மாணவர் கண்டுபிடிப்புக்கு பாராட்டு
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:24 PM
சென்னை: வாகனங்களால் உருவாகும் காற்றின் சக்தியில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும், 11ம் வகுப்பு மாணவரின் கண்டுபிடிப்பு, பள்ளி கண்காட்சியில் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
சீயோன் மற்றும் ஆல்வின் கல்விக் குழுமங்கள் சார்பில் சமீபத்தில், செம்பாக்கம் சீயோன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கலை, அறிவியல் கண்காட்சி நடந்தது.
கண்காட்சியை, இளம் விஞ்ஞானி ராகுல் சிவகுமார், இந்திய சித்த மருத்துவக் கவுன்சில் உறுப்பினர் மீனா ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.
இதில், பள்ளியின் 11ம் வகுப்பு மாணவர் லக்சய் உருவாக்கிய, ‘டெக்கான் இந்தியா’ என்ற கருவி, வாகனங்கள் செல்லும்போது உருவாகும் காற்றின் சக்தியைப் பயன்படுத்தி, சாலை விளக்குகளுக்குத் தேவையான மின்சாரத்தைத் தயாரிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு இருந்தது.
மேலும், காற்றழுத்தத்தின் உதவியுடன் நீரை உருவாக்கி, சாலை தீ விபத்துகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், சாலை நடுவே உள்ள தாவரங்களுக்குப் பயன்படுத்தவும் வசதிகள் இடம்பெற்றிருந்தன.
‘ஹோலோகிராம்’ தொழில்நுட்பத்தில் விளம்பரங்களை ஒளிபரப்பும் வசதியும், பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
கண்காட்சியில் கல்விக் குழுமத் தலைவர் விஜயன், துணைத் தலைவர் ஆல்டஸ் ஹக்ஸ்லி, இயக்குநர் ரேச்சல் ஹக்ஸ்லி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.