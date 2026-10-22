வணிக ரீதியிலான யு.பி.ஐ., பணப்பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் வசூலை கைவிட வலியுறுத்தி போராட்டம்
வணிக ரீதியிலான யு.பி.ஐ., பணப்பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் வசூலை கைவிட வலியுறுத்தி போராட்டம்
UPDATED : அக் 13, 2026 02:33 AM
ADDED : அக் 13, 2026 02:18 AM
சென்னை: வணிக ரீதியிலான யு.பி.ஐ., பணப்பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் முடிவை, மத்திய அரசு கைவிடக்கோரி, தமிழக வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு சார்பில், நேற்று அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தன.
யு.பி.ஐ.,யில், 2,000 ரூபாய்க்கு மேல் உள்ள பண பரிவர்த்தனைக்கு, 0.4 சதவீதம் கட்டணம் வசூலிக்க உள்ளதாக, தேசிய பேமென்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து, தமிழக வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு சார்பில் நேற்று, மாவட்டங்கள் தோறும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தன. சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் வணிகர்களுக்கு எதிர்ப்பு பேட்ஜ் அணிந்து, அறவழி போராட்டத்தை பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா தொடங்கி வைத்தார்.
பின், அவர் அளித்த பேட்டி:
யு.பி.ஐ., பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் வசூலிப்பது வரும், 15ம் தேதி முதல் அமல்படுத்த உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி, கடைகளில் எதிர்ப்பு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது.
விலைவாசி உயர்வு கட்டுக்குள் இல்லாமல் இருக்கிறது. மேலும், விலைவாசி உயர்ந்து விடாமல் தடுக்கவும், வணிகர்களை பாதுகாக்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
யு.பி.ஐ., பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணத்தை திரும்ப பெற பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சேவை கட்டணம் வசூலிப்பது மக்கள் தலையில் தான் விடியும். ஏழை மக்கள் வாங்கும் பொருட்கள் விலை அதிகரிக்கும். விலைவாசி உயர்வுக்கு வணிகர்கள் காரணமில்லை.
கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் தான் பொருட்களை பதுக்கி வைக்க முடியும். அங்கு சோதனை நடத்தினால் பதுக்கல் தெரியவரும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.