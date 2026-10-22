/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஆவடி மாநகராட்சி கமிஷனர் மாற்றம்
UPDATED : அக் 09, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 08, 2026 11:37 PM
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சென்னை: ஆவடி மாநகராட்சியின் புதிய கமிஷனராக அம்பிகா ஜெயின் நியமிக்கப் பட்டுள்ளார்.
ஆவடி மாநகராட்சி கமிஷனர் சரண்யா, தாம்பரம் மாநகராட்சி கமிஷனர் பதவியை, கூடுதல் பொறுப்பாக கவனித்து வந்தார். தற்போது அவர், தாம்பரம் மாநகராட்சி கமிஷனராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார்.
ஆவடி மாநகராட்சி கமிஷனராக, திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு துணை கலெக்டர் அம்பிகா ஜெயின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதற்கான அரசாணையை, தலைமைச் செயலர் சாய்குமார் வெளியிட்டுள்ளார்.