/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/103 கர்ப்பிணியருக்கு சமுதாய வளைகாப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 07:11 PM
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ராயபுரம்: ராயபுரத்தில், கர்ப்பிணியருக்கு சமுதாய வளைகாப்பு விழா, இன்று (அக்.,23) நடந்தது.
சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ், ராயபுரம் கல்லறைச் சாலையில் உள்ள முதல்வர் திருமண மாளிகையில் இவ்விழாவிற்கு, ராயபுரம் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விஜய் தாமு தலைமை வகித்தார். சென்னை கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் முன்னிலை வகித்தார்.
விழாவில், 103 கர்ப்பிணியருக்கு பூ, பழங்கள், புடவை உள்ளிட்ட சீர்வரிசைப் பொருட்களை, விஜய் தாமு வழங்கினார். மேலும், ஐந்து வகையான சாதங்கள் பரிமாறப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட திட்ட அலுவலர் முத்துலட்சுமி, அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.