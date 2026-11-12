பேருந்து நிறுத்தத்தை ஆக்கிரமித்து கடைகள் நடத்துவதால் பயணியருக்கு தொடரும் சிரமம்
பேருந்து நிறுத்தத்தை ஆக்கிரமித்து கடைகள் நடத்துவதால் பயணியருக்கு தொடரும் சிரமம்
UPDATED : நவ 11, 2026 06:39 PM
ADDED : நவ 11, 2026 06:34 PM
அமைந்தகரை: பேருந்து நிறுத்தத்தை ஆக்கிரமித்து செயல்படும் சாலையோர கடைகளுக்கு மாநகராட்சி சார்பில் நோட்டீஸ் வழங்கியும், தொடர்ந்து வியாபாரம் நடந்து வருவதால், பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
ஷெனாய் நகர், புல்லா அவென்யூவில் மாநகராட்சியின் நகர்ப்புற மருத்துவ மையம் நுழைவாயல் அருகே, ஷெனாய் நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலைய பேருந்து நிறுத்தம் உள்ளது.
இந்நிறுத்தத்தில், தடம் எண்கள் ‘24ஏ, 24சி, 253’ உள்ளிட்ட மாநகர பேருந்துகள் நின்று செல்கின்றன.
இந்நிலையில், நிறுத்தத்தில் பயணியர் காத்திருக்கும் இடங்களை ஆக்கிரமித்து, சாலையோர கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனால் பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் பயணியர், நிற்கக்கூட இடமின்றி அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். தவிர, பேருந்தில் ஏறவும், இறங்கவும் சிரமப்படுகின்றனர்.
இதையடுத்து, ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்ற, மாநகராட்சி சார்பில், சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரிகளுக்கு ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கப்பட்டது. எனினும், கடைகளை அகற்றாமல் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் தொடர்ந்து வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர்.
ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை உடனடியாக அகற்றி, பேருந்து நிறுத்தத்தை பயணியர் சிரமமின்றி பயன்படுத்தும் வகையில், மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.