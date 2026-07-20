'டிஜிட்டல்' பலகை இல்லாததால் ஆவடியில் பயணியர் அவதி
'டிஜிட்டல்' பலகை இல்லாததால் ஆவடியில் பயணியர் அவதி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:20 AM
சென்னை: ஆவடி ரயில் நிலையத்தில் உள்ள நடைமேடையில், விரைவு ரயில் பெட்டிகளின் எண்களை அடையாளம் காணும் வகையில், 'டிஜிட்டல்' பலகை வசதி இல்லாததால் பயணியர் கடும் அவதிப்படுகின்றனர்.
சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில், ஆவடி முக்கிய ரயில் நிலையமாக உள்ளது.
சென்னை புறநகரான ஆவடியில், ஏராளமான குடியிருப்புகள், மத்திய அரசின் போர் தளவாடங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள், தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை, மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை, விமானப்படை ஆகியவற்றின் பயிற்சி மையங்களும் உள்ளன.
இங்கிருந்து தினமும், 75,000க்கும் மேற்பட்டோர் ரயிலில் பயணம் செய்து வருகின்றனர். வழக்கமாக செல்லும் மின்சார ரயில்களோடு, ஒரு சில விரைவு ரயில்களும் இங்கு நின்று செல்கின்றன.
ஆவடி ரயில் நிலையத்தின் நான்காவது நடைமேடையில் விரைவு ரயில்கள் நின்று செல்கின்றன.
இந்நிலையில், விரைவு ரயில்களில் பயணியர் ஏறுவதற்கு வசதியாக, ரயில் பெட்டிகளின் எண்களை குறிக்கும் வகையில் 'டிஜிட்டல்' எனும் மின்னணு தகவல் பலகைகள் நான்காவது நடைமேடையில் பொருத்தப்படவில்லை.
இதுகுறித்து பயணியர் கூறியதாவது:
ஆவடியில் சில விரைவு ரயில்கள் ஓரிரு நிமிடங்கள் மட்டுமே நின்று செல்கின்றன. இந்த நேரத்துக்குள் முன்பதிவு பெட்டிகளை கண்டறிந்து ஏற வேண்டும். ரயில் பெட்டிகளின் எண்களை குறிக்கும் வகையில், மின்னணு தகவல் பலகைகள் இல்லாமல் இருப்பது, கஷ்டமாக உள்ளது.
பயணியர் அவசர, அவசரமாக தங்களது உடைமைகளை எடுத்து கொண்டு, ரயிலில் ஏற வேண்டிய நிலை உள்ளது.
எனவே, விரைவு ரயில்கள் நின்று செல்லும் நடைமேடைகளில், பெட்டிகளை குறிப்பிடும் தகவல் பலகைகளை அமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.