தாறுமாறாக நிறுத்தப்படும் ஆட்டோக்கள் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் நெரிசல் கூடுதல் கட்டணம் கேட்பதால் பயணியர் அவதி
தாறுமாறாக நிறுத்தப்படும் ஆட்டோக்கள் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் நெரிசல் கூடுதல் கட்டணம் கேட்பதால் பயணியர் அவதி
ADDED : நவ 21, 2026 04:47 AM
சென்னை:சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தைச் சுற்றியுள்ள சாலைகளில், ஆட்டோக்கள் தாறுமாறாக நிறுத்தப்படுவதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதால் பயணியர் அவதிப்படுகின்றனர்.
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம், புறநகர் ரயில் நிலையங்களுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் வந்து செல்கின்றனர்.
இங்கிருந்து மின்சார, விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதுடன், அருகில் மெட்ரோ ரயில் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களும் உள்ளன. இதனால், எப்போதும் பயணியர் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. ஆனால், ஆட்டோக்களை குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டுமே நிறுத்தி, பயணியரை ஏற்றிச் செல்லும் வகையில் முறைப்படுத்தவில்லை.
இதனால், சுற்றியுள்ள சாலைகளில் ஆங்காங்கே ஆட்டோக்கள் நிறுத்தப்படுவதால், மற்ற வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதுகுறித்து, பயணியர் சிலர் கூறியதாவது:
மற்ற நகரங்களில் ஆட்டோக்கள் முறைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. ஆனால், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் அந்த நடைமுறை இல்லை. ஆட்டோக்களில் அரசு நிர்ணயித்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுவது இல்லை. 'பிரீபெய்டு' மையங்களும் செயல்படாமல் காட்சி பொருளாக உள்ளன. பயணியரிடம் ஆரம்ப கட்டணமாக, 300 முதல் 400 ரூபாய் வரை கேட்கின்றனர். வேறு வழியின்றி கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.
எனவே, ஆட்டோக்களை முறைப்படுத்தி, போக்குவரத்து நெரிசலைத் தடுக்கவும், நியாயமான கட்டணம் வசூலிக்கவும், ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.