அடிப்படை வசதிகள் தட்டுப்பட்டால் சிப்காட் பூங்காக்களில் நிறுவனங்கள் அவதி
அடிப்படை வசதிகள் தட்டுப்பட்டால் சிப்காட் பூங்காக்களில் நிறுவனங்கள் அவதி
UPDATED : நவ 07, 2026 01:41 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:38 PM
சென்னை: ‘சிப்காட்’ தொழில் பூங்காக்களில் மின்சாரம், தண்ணீர் தட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் குறைவு மற்றும் வெளிநபர்கள் வந்து பணம் கேட்பதால், தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு காண அரசுக்கு தொழில்முனைவோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்கும் நிறுவனங்களுக்கு சாலை உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் தொழில் பூங்காக்களை, தமிழக தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனமான, ‘சிப்காட்’ அமைக்கிறது.
சென்னை சுற்றுவட்டாரத்தில் காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஸ்ரீபெரும்புதுார், இருங்காட்டுக்கோட்டை, பிள்ளைப்பாக்கம், ஒரகடம், வல்லம் வடகால், கும்மிடிப்பூண்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் இப்பூங்காக்கள் செயல்படுகின்றன.
இவற்றில் பல இடங்களில் போதிய தண்ணீர் கிடைப்பதில்லை; மின் விநியோகமும் சீராக இல்லை. தெருவிளக்குகள் எரியாதது, சேதமடைந்த சாலைகள், நாய்கள், மாடுகள் சுற்றித்திரிவது உள்ளிட்ட பிரச்னைகளால் தொழிலாளர்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, வல்லம் வடகால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தினர், சிப்காட் நிர்வாகத்திடம் புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து சங்கத்தினர் கூறியதாவது:
தொழில் பூங்காக்களில் தெருவிளக்குகள் முறையாகப் பராமரிக்கப்படாததால் இருளில் மூழ்கியுள்ளன. சம்பந்தமில்லாத நபர்கள் தொழில் நிறுவனங்களுக்குள் வந்து பணம் கேட்டு தொந்தரவு செய்கின்றனர்.
நிறுவனங்களின் தேவையில் பாதியளவுகூட தண்ணீர் வழங்கப்படுவதில்லை. சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகளும் தொழிலாளர்களும் அவதிப்படுகின்றனர்.
பல நிறுவனங்கள் ஆலைகளை விரிவாக்கம் செய்து வருகின்றன. கூடுதல் மின் இணைப்பு திறன் கேட்டாலும் வழங்கப்படுவதில்லை. மாதந்தோறும் நடைபெறும் குறைதீர் கூட்டங்களில் புகார் தெரிவித்தும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை.
எனவே, தொழில் பூங்காக்களில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.