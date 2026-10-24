விபத்தில் பலியான ஓட்டுநரின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு
விபத்தில் பலியான ஓட்டுநரின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு
UPDATED : அக் 11, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:46 PM
சென்னை: சரக்கு வாகனம் மோதி உயிரிழந்த லாரி ஓட்டுநரின் குடும்பத்திற்கு, 30.92 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீடு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை, வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்தவர் ராஜசேகர், 38; லாரி ஓட்டுநர். இவர், 2021 ஜன., 1ம் தேதி செய்யூர் – சித்தாமூர் சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றார். அப்போது, சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த சரக்கு வாகனத்தை, அதன் ஓட்டுநர் திடீரென பின்னோக்கி இயக்கினார். இதில் விபத்து ஏற்பட்டு, ராஜசேகர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
பாதிக்கப்பட்ட அவரது குடும்பத்தினர் இழப்பீடு கோரி, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீடு தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பி.மதுசூதனன் பிறப்பித்த உத்தரவு:
வழக்கில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் விபத்தை நேரில் பார்த்த சாட்சியின் அடிப்படையில், சரக்கு வாகன ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவால் விபத்து ஏற்பட்டது உறுதியாகி உள்ளது.
ராஜசேகரின் மாத வருமானம் 40,000 ரூபாய் என்பதற்கு, போதிய ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. எனவே, அவரின் மாத வருமானம் 15,200 ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, எதிர்கால வருமான இழப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களுக்கு, 30.92 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டை, ‛ஸ்ரீராம் ஜெனரல் காப்பீட்டு‛ நிறுவனம் மனுதாரருக்கு வழங்க வேண்டும். மேலும், விபத்தின்போது, சரக்கு வாகனத்துக்கு உரிய தகுதிச் சான்று இல்லாததால், காப்பீட்டு நிறுவனம் இழப்பீட்டு தொகையை, அந்த வாகனத்தின் உரிமையாளரிடம் இருந்து வசூலித்துக் கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.