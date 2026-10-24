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புகார் பெட்டி – மழைநீருடன் கழிவுநீர் கலப்பு கொசப்பேட்டையில் பாதிப்பு
புகார் பெட்டி – மழைநீருடன் கழிவுநீர் கலப்பு கொசப்பேட்டையில் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
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திரு.வி.க.நகர் மண்டலம், கொசப்பேட்டை, ஹாஜி முகமது அப்பாஸ் தெருவில், ஒவ்வொரு மழையிலும் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. அதில் கழிவுநீரும் கலப்பதால், அப்பகுதிமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது.
இங்கு சிமென்ட் சாலைகளே அமைக்கப்பட்டு உள்ளதால், மழைநீர் பூமியில் செல்வதில்லை. மழைநீர் கால்வாய் இருந்தும், அதிலிருந்து கழிவுநீரே வெளியேறுகிறது.
இதனால் நோய் தொற்று பாதிப்பும், பலவித சரும நோய்களும் ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் மருத்துவ முகாம் நடத்துவதுடன், மழைக்காலங்களில் சாலையில் கழிவுநீர் தேங்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பகுதி மக்கள் கூறியுள்ளனர்.
–- சிவா, கொசப்பேட்டை