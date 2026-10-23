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புகார் பெட்டி – வேளச்சேரி மாலில் கொசு தொல்லை அதிகம்
புகார் பெட்டி – வேளச்சேரி மாலில் கொசு தொல்லை அதிகம்
UPDATED : அக் 22, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:54 PM
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அடையாறு மண்டலம், 174வது வார்டு, வேளச்சேரியில் பெரிய மால் உள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன், குடும்பத்துடன் மால் சென்று, கீழ் தளத்தில் வாகனத்தை நிறுத்தினோம். பொருட்கள் வாங்கிவிட்டு, திரும்ப வரும்போது வாகனத்தில் நுாற்றுக்கணக்கான கொசுக்கள் இருந்தன. இதர வாகனங்களிலும், கொசுக்கள் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன. அதேபோல், மாலில் உள்ள கழிப்பறையிலும் ஆங்காங்கே கொசுக்கள் உள்ளன. டெங்கு பாதிப்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில், தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடும் இடமாக இருப்பதால், கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
--– வி.சகுந்தலா, 35,
சைதாப்பேட்டை