/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/உயரமான வேகத்தடையால் வாகனங்கள் அடிக்கடி விபத்து
UPDATED : நவ 16, 2026 05:38 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:00 PM
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அடையாறு மண்டலம், 168வது வார்டு, கிண்டி, ஈக்காட்டுதாங்கல், பாலாஜி நகர் 1 மற்றும் இரண்டாவது தெருவில், அரை அடி அகலம், முக்கால் அடி உயரத்தில் அடுத்தடுத்து இரண்டு வேகத்தடைகள் உள்ளன.
இவை உயரமாக இருப்பதால், சைக்கிள், பைக், ஆட்டோக்கள், சீராக செல்ல முடியாததோடு, வாகனத்தின் அடிபகுதி மோதி சேதமடைகின்றன; பின்னால் அமர்ந்திருப்போர் தடுமாறி விழும் நிலை உள்ளது.
இந்த வேகத்தடைகளால் தினமும் இரு விபத்துகள் நடக்கின்றன. சாலையின் அகலத்திற்கு ஏற்ப உயரம் குறைத்து, வேகத்தடைக்கு வண்ணம் பூசி, இரவில் ஒளிரும் 'ஸ்டிக்கர்' பதிக்க, மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- வி.சிவராமன், 45,
கிண்டி.