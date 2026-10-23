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புகார் பெட்டி: தார்ப்பாய் மூடாமல் செல்லும் லாரிகளால் விபத்து அபாயம்
புகார் பெட்டி: தார்ப்பாய் மூடாமல் செல்லும் லாரிகளால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : செப் 28, 2026 10:33 PM
ADDED : செப் 28, 2026 07:13 PM
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சென்னையில் மணல், செங்கல், கட்டட கழிவுகள், நிறுவன குப்பை கழிவுகள் உள்ளிட்ட புழுதி பறக்கும் பொருட்களை தண்ணீர் தெளித்து, தார்ப்பாய் மூடித்தான் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதை கடைப்பிடிக்காமல் லாரிகள் சென்று வருகின்றன. குறிப்பாக, மடிப்பாக்கம் பிரதான சாலை, பரங்கிமலை- - மேடவாக்கம் பிரதான சாலைகளில் விதிமீறல் அதிகரித்துள்ளன. போக்குவரத்து போலீசாரும் இதை கண்டுக்கொள்வதில்லை.
குறிப்பிட்ட சாலைகளில் பள்ளிகள் அதிகம் உள்ளதால், மாணவ - மாணவியர் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது குறித்து உயர் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- சரவண பெருமாள்,
மடிப்பாக்கம்.