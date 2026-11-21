காம்யூத் கிளப், பிரசாத் அணிகள் டிவிஷன் கிரிக்கெட்டில் வெற்றி
காம்யூத் கிளப், பிரசாத் அணிகள் டிவிஷன் கிரிக்கெட்டில் வெற்றி
ADDED : நவ 20, 2026 04:33 PM
சென்னை: டிவிஷன் கிரிக்கெட் லீக் போட்டிகளில் பிரசாத் கிரிக்கெட் கிளப், காம்யூத் கிளப் அணிகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, வெற்றி பெற்றன.
தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் டிவிஷன் கிரிக்கெட் லீக் தொடர், சென்னையின் பல மைதானங்களில் நடந்து வருகின்றன.
இதில் ‘ஏ’ மண்டலத்தின் நான்காவது டிவிஷன் லீக் போட்டி, பல்லாவரத்தில் உள்ள அல்ஸ்டோம் மைதானத்தில் நேற்று (நவ.,19) நடந்தது. பிரசாத் கிரிக்கெட் கிளப் – ரிசர்வ் வங்கி கிரிக்கெட் கிளப் அணிகள் மோதின.
முதலில் பேட் செய்த பிரசாத் அணி 49.3 ஓவர்களில் 219 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து களமிறங்கிய ரிசர்வ் வங்கி அணி, 46.1 ஓவர்களில் 195 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதனால் பிரசாத் அணி 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
எழும்பூரில் உள்ள சென்னை பல்கலை மைதானத்தில் நடந்த மற்றொரு போட்டியில், முதலில் பேட் செய்த காம்யூத் அணி, 46.4 ஓவர்களில் ஆல் அவுட் ஆகி, 200 ரன்கள் எடுத்தது.
அடுத்து விளையாடிய பாரதி அணி 48.2 ஓவர்களில் ஆல் அவுட் ஆகி, 194 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனால், ஆறு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் காம்யூத் அணி வெற்றி பெற்றது.
அதேபோல், செங்குன்றம் கோஜன் பகுதியில் நடந்த போட்டியில், முதலில் பேட் செய்த மில்கிவே அணி 28 ஓவர்களில் 109 ரன்களுக்கு சுருண்டது. எளிய இலக்கை விரட்டிய புக் செல்லர்ஸ் அணி, 20.4 ஓவர்களில் இரண்டு விக்கெட் இழப்புக்கு 110 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.