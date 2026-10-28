இணைப்பு சாலை திட்டம் 10 ஆண்டுகளாக இழுபறி

ADDED : அக் 27, 2026 08:55 PM
ஓ.எம்.ஆர்., – இ.சி.ஆர்., சாலைகளை இணைக்கும் திட்டத்தை, 2016ல் தமிழக அரசு முன்னெடுத்தது. ஓ.எம்.ஆர்., துரைப்பாக்கத்தில் தொடங்கி, 1.45 கி.மீ., துாரத்தில், இ.சி.ஆர்., நீலாங்கரை வரை, ஆறுவழி சாலையாக இணைக்க அரசு திட்டமிட்டது.
மூன்று கட்டமாக பணிகளை மேற்கொள்ள முடிவு செய்து, பகிங்ஹாம் கால்வாய் வரை, 680 மீட்டர் நீளத்தில், 2021ல் சாலை போடப்பட்டது.
பகிங்ஹாம் கால்வாயில் பாலம் கட்டி, அதன்பின் நிலம் கையகப்படுத்தி, சாலையை இணைக்க வேண்டும்.
இதற்கு, கடந்த ஆண்டு, 250 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. பாலம் கட்ட கடற்கரை ஒழுங்குமுறை ஆணையமும் அனுமதி அளித்தது.
பாலம் வடிவமைப்பில் அவ்வப்போது மாற்றம் செய்வது, நீதிமன்ற வழக்கு, இழப்பீடுதாரர்கள் பணம் வாங்காமல் இழுத்தடிப்பு என, பல பிரச்னைகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
மேலும், மீதமுள்ள 770 மீட்டரில், பாலம் போக மீதி இடத்தில் அமைக்கப்படும் சாலையை, இருவழியாக மாற்ற வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
அப்படி செய்தால், ஆறு வழி சாலையின் நோக்கம் நிறைவேறாது என, அதிகாரிகள், அப்பகுதி மக்களிடம் புரிய வைக்கும் முயற்சி, இரண்டு ஆண்டுகளாக நடக்கிறது.
இதன் காரணமாக, இரண்டு ஆண்டுகளில் முடிய வேண்டிய, ஓ.எம்.ஆர்., – இ.சி.ஆர்., இணைப்பு சாலை, பத்து ஆண்டுகளாகியும் இழுபறியாக தொடர்கிறது. இந்நிலையில், கோவளம் – சோழிங்கநல்லுார் இடையே புதிய இணைப்பு சாலை திட்டத்தை அரசு கையில் எடுத்துள்ளது.