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கிரைம் கார்னர் ஐ கோர்ட் முன் தற்கொலைக்கு முயன்ற கட்டட தொழிலாளி
கிரைம் கார்னர் ஐ கோர்ட் முன் தற்கொலைக்கு முயன்ற கட்டட தொழிலாளி
ADDED : நவ 16, 2026 10:39 PM
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சென்னை: திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்தவர், இசக்கிமுத்து, 40; கொத்தனார். இவர், இன்று (நவ.,16) மாலை 5:00 மணிக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு வந்தார்.
நுழைவாயில் முன், வந்தபோது கையில் வைத்திருந்த எலி மருந்து பவுடரை தண்ணீரில் கலந்து குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார். அங்கு, பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார், அவரை மீட்டு ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
எஸ்பிளனேடு போலீசார், விசாரணை செய்ததில், சொந்த ஊரில் புதிய கட்டடங்களை ஒப்பந்த முறையில் கட்டுவதில் தொழில் போட்டி இருப்பதாகவும், தன்னை முன்னேற விடாமல் சிலர் பிரச்னை செய்வதாகவும் கூறியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக, உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு அளிக்க வந்தபோது, தற்கொலை முயற்சி செய்தது, தெரியவந்துள்ளது.