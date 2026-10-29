/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை
ADDED : அக் 28, 2026 03:59 PM
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திருவேற்காடு: அயனம்பாக்கம் பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த 15 தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.
திருவேற்காடு, அயனம்பாக்கத்தில் தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வருவதாக, அப்பகுதி மக்கள் திருவேற்காடு நகராட்சிக்கு புகார் அளித்தனர்.
இன்று (அக்.,28) காலை அயனம்பாக்கம் பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த 15 தெருநாய்களை, நகராட்சி ஊழியர்கள் பிடித்து, வானகரம் பகுதியில் உள்ள அரசு கால்நடை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு, கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.