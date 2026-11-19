நிரந்தர பணியார்களை வைத்து குப்பை சேகரிக்க எதிர்ப்பு: தாம்பரம் மாநகராட்சியை முற்றுகையிட்ட ஒப்பந்த பணியாளர்கள்
நிரந்தர பணியார்களை வைத்து குப்பை சேகரிக்க எதிர்ப்பு: தாம்பரம் மாநகராட்சியை முற்றுகையிட்ட ஒப்பந்த பணியாளர்கள்
UPDATED : நவ 17, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 17, 2026 06:31 PM
தாம்பரம்: தாம்பரம் மாநகராட்சியின் ஐந்தாவது மண்டலத்தில், நிரந்தர துாய்மை பணியாளர்களை பயன்படுத்தி, குப்பை சேகரிக்கும் அரசின் முடிவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அங்கு பணியாற்றி வரும் ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள் 200க்கும் மேற்பட்டோர் இன்று (நவ.,17), மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேயர், அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தியும் கலைந்து செல்லாமல் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர்.
தாம்பரம் மாநகராட்சியில், 70 வார்டுகள், ஐந்து மண்டலங்களின் கீழ் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஐந்து மண்டலங்களிலும் குப்பை சேகரிக்கும் பணியை, 'அவர் லேண்ட்' என்ற தனியார் நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது.
தினமும் 1,600 பேர், காலை 6:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை, குப்பை கேசரிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், தமிழகம் முழுதும் உள்ள மாநகராட்சிகளில், குடியிருப்பு எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ள மண்டலங்களில், மாநகராட்சி நிரந்தர துாய்மை பணியாளர்களை வைத்து, குப்பை சேகரிப்பில் ஈடுபட அரசு முடிவு செய்து, அரசாணையும் வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த அடிப்படையில், தாம்பரம் மாநகராட்சியில் குறைவான குடியிருப்புகள் கொண்ட ஐந்தாவது மண்டலத்தில், அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் மாநகராட்சி நிரந்தர துாய்மை பணியாளர்கள், குப்பை அகற்றும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.
இந்நிலையில், அரசின் இந்த முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ஐந்தாவது மண்டலத்தில் பணிபுரியும், 200க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள், இன்று காலை திடீரென, கிழக்கு தாம்பரம் பாரதமாதா சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
பின், அங்கிருந்து ஊர்வலமாக சென்று, தாம்பரம் மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர். அங்கு, போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.
மாநகராட்சி மேயர் வசந்தகுமாரி, கமிஷனர் சரண்யா மற்றும் சுகாதார அதிகாரிகள், ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்களை அழைத்து பேச்சு நடத்தினர். அரசின் முடிவு, அரசாணை குறித்து விபரித்தனர். ஆனாலும், அவர்கள் போராட்டத்தை கைவிடாமல் தொடர்ந்தனர்.
போராட்டம் நடத்திய துாய்மை பணியாளர்கள் கூறியதாவது:
ஐந்தாவது மண்டலத்தில், 15 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வருகிறோம். இப்போது திடீரென, 'நிரந்தர பணியார்களை வைத்து குப்பை சேகரிக்கப்போகிறோம்; நீங்கள் வேறு மண்டலங்களுக்கு செல்லுங்கள்' என, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
இந்த முடிவால், எங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும். தொடர்ந்து இதே மண்டலத்தில் பணியாற்ற வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
நேற்று (நவ.,16), த.வெ.க.,வை சேர்ந்த மனித வள மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் சரத்குமாரை சந்தித்து, மனு அளிக்க சென்றோம். அவர், ஒவ்வொரு இடமாக அலைய வைத்து, கடைசி வரை எங்களை சந்திக்கவே இல்லை.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.