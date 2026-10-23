பி.எப்., செலுத்தாத நிறுவனங்களால் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் பாதிப்பு
பி.எப்., செலுத்தாத நிறுவனங்களால் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 06:28 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:25 PM
சென்னை: மாநகராட்சியில் உள்ள 600க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த ஊழியர்களின், பி.எப்., எனும் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கில் பணம் செலுத்தவில்லை என, ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளன.
சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள பல்வேறு பிரிவுகளில், 600க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு ஊழியம் வழங்கும் ஒப்பந்த நிறுவனங்கள், ஊழியர்களுக்கான பி.எப்., – இ.எஸ்.ஐ., நிதியை செலுத்துவதில்லை என, ஊழியர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இது குறித்து, பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் கூறியதாவது:
இரண்டு ஆண்டுகளாக, மாநகராட்சி எங்களுக்காக வழங்கும் பி.எப்., பணத்தை, எங்கள் கணக்கில் ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் செலுத்துவதில்லை. மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, பி.எப்., – இ.எஸ்.ஐ., சேர்த்து தான் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்பந்த நிறுவனங்களுக்கு வழங்குகிறோம்.
அவர்கள் தான், அதை உங்கள் கணக்கில் சேர்க்க வேண்டும் என்றனர். ஒப்பந்த நிறுவனங்களிடம் கேட்டால், முறையான பதில் இல்லை. சில நிறுவனங்கள் நின்று விட்டன. பணியில் உள்ள சில நிறுவனங்கள் ஊழியம் வழங்குவதிலும் இழுத்தடிக்கின்றன. யாரிடம் முறையிடுவது என தெரியவில்லை.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, ‘ஊழியர்களுக்கு ஒதுக்கிய நிதியை, அவர்கள் பி.எப்., கணக்கில் சேர்க்கும் நிபந்தனைகளுடன் ஒப்பந்தம் வழங்குகிறோம். பல நிறுவனங்கள் பி.எப்., செலுத்தவில்லை என தெரிகிறது. அதுபோன்ற நிறுவனங்கள் குறித்த விபரம் சேகரித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றனர்.