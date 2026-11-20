மாநகராட்சி காந்தி மருத்துவமனையில் ‘டாயாலிசிஸ்’ சிகிச்சை பிரிவு திறப்பு
மாநகராட்சி காந்தி மருத்துவமனையில் ‘டாயாலிசிஸ்’ சிகிச்சை பிரிவு திறப்பு
ADDED : நவ 19, 2026 08:23 PM
ஆலந்துார்: ஆலந்துாரில் உள்ள மாநகராட்சி காந்தி மருந்துவமனையில், நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இலவசமாக ரத்த சுத்திகரிப்பு செய்யும், டயாலிசிஸ் பிரிவு நேற்று திறக்கப்பட்டது.
ஆலந்துார், சவுரி தெருவில் மாநகராட்சியின் காந்தி மருத்துவமனை, 1957ம் துவக்கப்பட்டது. இந்த மருத்துவமனை, 10 கோடி ரூபாயில், 100 படுக்கை வசதியுடன், கடந்த பிப்ரவரியில் மேம்படுத்தப்பட்டது.
இதன் மூன்றாம் தளத்தில், சென்னை கிழக்க ரோட்டரி சங்க உதவியுடன், 11 டயாலிசிஸ் கருவிகளுடன், சிறப்பு பிரிவு நேற்று திறக்கப்பட்டது.
வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் பிருந்தா, டயாலிசிஸ் பிரிவை திறந்து வைத்தார். மாநகராட்சி சுகாதாரத்துறை இணைக் கமிஷனர் தாகரே சுபம் ஞானதேவ்ராவ், ஆலந்துார் எம்.எல்.ஏ., ஹரிஷ், ஆலந்துார் மண்டல குழு தலைவர் சந்திரன் ஆகியோர், டாயாலிசிஸ் கருவிகளை இயக்கி வைத்தனர்.
நோயாளிகளுக்கு டயாலிசிஸ் செய்யும் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள, டேங்கர் அறக்கட்டளை நிறுவனர் ஜார்ஜ் ஆபிரகாம் கூறியதாவது:
இந்த பிரிவில் தினமும் 22 பேருக்கு டயாலிசிஸ் செய்யப்படும். மாநகராட்சி சுகாதாரத்துறையால் நோயாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, முன்பதிவு முறையில் அனுப்பி வைக்கப்படுவர். வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் இந்த பிரிவு செயல்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.